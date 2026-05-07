El temporal en Buenos Aires: las imágenes tras el granizo, el viento y las inundaciones

Tal como habían advertido las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un fuerte temporal azotó a la provincia de Buenos Aires, especialmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Costa Atlántica. Las imágenes que capturaron vecinos de las zonas afectadas mostraron inundaciones producto de las abundantes precipitaciones, caída de granizo de gran tamaño y hasta autos completamente tapados de agua.

Los videos más impactantes del temporal que azotó al AMBA desde la medianoche: inundaciones, granizo y un tornado

Mientras que el organismo nacional mantiene la alerta amarilla por viento en casi todo el territorio bonaerense, durante la madrugada de este jueves distintas localidades ya registraron los efectos de la llegada de la ciclogénesis.

Según el SMN, este fenómeno es un proceso atmosférico que se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo y genera un centro de baja presión.

Los relámpagos en medio de la tormenta X

Este choque favorece la producción de tormentas fuertes, actividad eléctrica, lluvias persistentes y vientos intensos. En el caso del AMBA, el SMN advirtió que las tormentas podrían extenderse, por lo menos, hasta el viernes.

En este marco, los usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos de las calles inundadas y los daños provocados por el temporal.

Las zonas afectadas

En Chacabuco, a unos 200 kilómetros de la Ciudad, también se reportó una supercelda con granizo destructivo. Las fuertes precipitaciones afectaron a la zona de Ramón Santamarina, cerca de Necochea. Allí vecinos reportaron que cayó un gran caudal de agua en pocos minutos.

La ciudad de Bahía Blanca tampoco quedó al margen del avance del temporal. Hubo anegamientos en distintas calles producto de las intensas lluvias. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron acumulación de agua y complicaciones para circular.

Otra de las inundaciones en Buenos Aires

Otra de las zonas más castigadas por el temporal fue General Guido. Allí se registró una fuerte granizada que provocó daños en vehículos y complicaciones en áreas rurales. El fenómeno se produjo en un contexto de inestabilidad atmosférica y fuertes vientos, condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas. Tal como muestran las imágenes, el hielo que se precipitó era de gran tamaño.

El granizo en General Guido

Alerta del SMN

En el marco de un día complicado en materia meteorológica, el SMN renovó sus alertas amarillas y naranjas por tormentas, vientos fuertes y viento Zonda en varias provincias y advirtió por la ciclogénesis que impactó en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense este jueves.

El organismo advirtió que se “esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente” y precisó que las provincias afectadas por alerta naranja por tormentas son Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa. Por otro lado, en Córdoba, Santiago del Estero y el sur de Misiones, el aviso desciende al nivel amarillo.

El pronóstico del SMN para la Ciudad este jueves

En las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, rige una alerta amarilla por vientos fuertes.

En esas áreas de cobertura se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar localmente los 100. La temperatura oscilará entre una mínima que comenzó en 15 grados y una máxima que, con humedad, llegará hasta los 20 grados.