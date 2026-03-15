Inundaciones en Tucumán: el dramático regreso de los evacuados a La Madrid tras la crecida del río Marapa

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.– Tras cinco noches de acampar a la vera de la ruta 157, a la altura de La Madrid, los más de 3000 vecinos evacuados por las inundaciones en esta ciudad comenzaron el desafío de volver a sus hogares.

El río Marapa, que había dejado bajo el agua a esta localidad a 150 kilómetros al sudeste de la capital tucumana, volvió a su cauce natural y las calles volvieron a aparecer. Sin embargo, las viviendas siguen sin poder ser habitadas. Todavía muchas familias permanecen al costado de la ruta.

“Seguimos en la ruta porque estamos tratando de limpiar la casa y sacar todo lo que quedó destruido. Hasta el momento estamos sin ninguna ayuda, quedamos con lo puesto”, relató Bianca Suárez, vecina del lugar.

“Este es el quinto día que estamos sobre la ruta y sin energía eléctrica todavía. Nos tenemos que turnar con la gente para poder cargar un rato el celular y permanecer comunicados”, agregó Suárez.

La inundación afecto especialmente a La Madrid, 150 kilómetros al sur de la ciudad de Tucumán Fernando Font

Su madre también lo perdió todo: hasta el techo de chapa de su casa. El agua y el barro arrasaron su vivienda y las de muchos vecinos. Se llevaron hasta las hornallas de la cocina, con lo cual tampoco puede calentar ni un jarro con agua para tomar un té.

Las primeras imágenes fueron devastadoras. La gente llegaba a su casa para limpiar y descartar todo lo que se arruinó por la inundación. Las calles parecen un cementerio de cosas destruidas por el barro: desde colchones hasta electrodomésticos y muebles.

En algunas casas ya parecían estar preparadas para convivir con las inundaciones: tenían elementos para colgar colchones y otras cosas del techo, para evitar el contacto con el líquido y la tierra mojada.

El martes al atardecer, la policía tuvo que pedir a los vecinos que abandonaran sus casas por la posible crecida del río Marapa. Ante esa alarma, los vecinos trataron de subir sus pertenencias arriba de los muebles, porque ya tenían experiencia en inundaciones.

Desde la gobernación informaron que el operativo continúa con tareas de acondicionamiento urbano y asistencia a los vecinos, con el objetivo de consolidar la recuperación de la localidad y restablecer plenamente la vida cotidiana en La Madrid.

Esta fue la tercera vez que La Madrid quedó completamente bajo el agua Gentileza

El hospital local volvió a funcionar con normalidad luego de haber sido desafectado de manera preventiva durante los días más críticos de las inundaciones. Si bien el edificio no sufrió daños estructurales, la acumulación de agua en los alrededores impedía el acceso seguro de pacientes y del personal de salud.

La SAT, la compañía que brinda el servicio de agua potable en Tucumán, informó que todos los pozos de agua potable de La Madrid ya se encuentran en funcionamiento, garantizando nuevamente el abastecimiento del servicio en la comuna.

Esta fue la tercera vez que La Madrid quedó completamente bajo el agua: la primera había sido en 1992 y la segunda, en 2017. La Madrid fue la localidad donde un militante del ministro del Interior de la provincia, Darío Monteros, le propinó un cabezazo al diputado nacional libertario Federico Pelli.

Otras varias localidades permanecen aisladas, sobre todo el sudeste provincial; entre ellas, Santa Rosa de Leales, Villa Chicligasta, Niogasta, Atahona, Los Gómez, Los Romano, Cañadas, Lunarejos, Graneros y sectores de Santa Ana.

Alivio en Santiago del Estero

Luego del pico de erogación que fue ayer desde el embalse de Termas de Río Hondo, ya se empezó a notar una baja en el caudal del río Dulce y el retroceso del agua de las zonas más afectadas en la últimas 48 horas en Capital, La Banda y otros lugares del interior de Santiago del Estero.

El Parque Aguirre, ayer, anegado por la creciente del río Dulce en Santiago del Estero

Cada “corte” con su posterior informe desde el embalse entrega números a la baja en cuanto al agua recibida y a la que se eroga, producto del cese de lluvias en Tucumán, de donde recibe el caudal el dique de Río Hondo, a casi 70 kilómetros de la capital santiagueña.

Desde la municipalidad de la capital provincial se informó mediante un comunicado que ya se permite nuevamente el ingreso a la zona del Parque Aguirre, que bordea el río Dulce, manteniendo algunas restricciones y pidiendo prudencia. El acceso había estado prohibido en la últimas 36 horas.

Las autoridades entienden que con la baja del agua empezará una parte de mayor asistencia, ya que muchos regresarán a sus casas y podrán tomar real dimensión de los daños y las pérdidas materiales que trajo la inundación. Al menos por hoy, la presencia de un sol pleno desde el inicio del día sacó una sonrisa a los santiagueños que pasaron días y horas de mucha angustia.