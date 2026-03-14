Inundados y evacuados: Desbordes del río Dulce afectan barrios de dos ciudades de Santiago del Estero

SANTIAGO DEL ESTERO.- Las intensas lluvias en Tucumán y Salta generan complicaciones en Santiago del Estero, ya que el Dique Frontal de Termas de Río Hondo se encuentra recibiendo caudales de agua que obligan a una apertura total de sus compuertas y con ello un gran crecimiento del río Dulce que genera desbordes importantes a su paso.

Varias localidades del interior provincial, en La Banda, la segunda ciudad en importancia y la misma capital santiagueña, tiene lugares anegados, con cortes de calle, familias evacuadas y otras asistidas por el Estado provincial debido a un notable y pocas veces visto, al menos en los últimos 20 años, crecimiento del río Dulce, el principal de esta jurisdicción.

En las últimas 24 horas, el gobernador Elías Suarez realizó recorridas por los lugares más afectados por los anegamientos. En sus redes sociales compartió fotos y comentó: “Estamos recorriendo distintos sectores donde se están ejecutan trabajos de contención y prevención tras el desborde del río, precisamente en la zona rural del departamento Capital, el desagüe pluvial sur y costanera”.

Muchas personas tuvieron que abandonar sus casas por la inundación que genera el desborde el río Dulce gentileza Info del Estero

Suarez destacó: “Junto a los equipos técnicos y operativos supervisamos las tareas que se vienen realizando para asistir a las familias y reforzar las defensas ante el desborde del río. Valoramos especialmente el compromiso del personal que trabaja desde el primer momento y la solidaridad de nuestros vecinos, que una vez más demuestran la fortaleza y el espíritu de comunidad que caracteriza a los santiagueños”.

La zona de la costanera de Termas de Río Hondo, la capital del turismo invernal santiagueño se inundó y obligó a evacuaciones y al desalojo de la característica feria de esa zona, el agua se metió en los galpones. En su recorrida por la capital santiagueña, el río también llevó complicaciones a Los Quiroga, donde hay un importante dique derivador y luego hacia su marcha a la capital santiagueña y La Banda, ciudades divididas por el Dulce.

Desalentar fotos y videos

Barrios del norte de la capital provincial como el Lomas del Golf sufrieron el corte de la avenida costanera Diego Armando Maradona. En la zona más céntrica, en el Parque Aguirre, el pulmón verde la capital provincial, está prohibido el acceso de la gente y la policía colocó vallas y pidió al municipio capitalino que corte la energía eléctrica del alumbrado para desalentar a la gente que acuda en busca de fotos y videos de la creciente del río. Para este fin se dispuso en la zona de una fuerte presencia policial.

A unos pocos kilómetros de allí, en el sur capitalino, en los barrios La Católica y Reconquista, la situación es más complicada con el agua en las calles debido a que el río hizo su trabajo a la inversa: por los desagües pluviales mandó agua, debido a la gran caudal que trae y la situación puede empeorar si se cumplen los pronósticos meteorológicos de lluvia previstos para las próximas horas, ya que, precisamente, no hay desagües activos para drenar el agua al río.

Las fuertes lluvias de Salta y Tucumán ya afectan con inundaciones a Santiago del Estero gentileza Info del Estero

El mismo y complejo panorama se vive el lado de la ciudad de La Banda. En la localidad de Rubia Moreno se hicieron evacuaciones y el agua se metió en las casas, mientras que el personal de guardavidas rescató varios animales que habían quedado anegados por la crecida sin poder tener contacto con sus dueños.

En el barrio bandeño Salta Prolongación el agua se metió en las calles y las casas, y se vio a los vecinos contratando fletes para sacar sus pertenencias como colchones, muebles y electrodomésticos para que no sean dañados por el agua. Incluso se vieron peces como bagres en la misma vereda de los vecinos, según mostró en un video el sitio local Info del Estero.

En las redes sociales santiagueñas no se habla de otra cosa que de la imponente crecida del río Dulce y los memes también se hicieron presentes. Pero también el espíritu solidario afloró, tal es el caso de un grupo de fleteros de la capital que ofrecieron sus vehículos totalmente gratis para que la gente idea sacar las pertenencias de sus casas o empresas de logística como Enleocat que pusieron a disposición camiones, maquinarias y bombas extractoras para ayudar desagotar calles y casas inundadas.

La Cuenca Salí-Dulce nace en la provincia de Tucumán, en las cumbres calchaquíes (Salta/Tucumán) como río Tala, luego Salí, y al entrar en Santiago del Estero cambia su nombre a río Dulce, recorriendo casi 400 kilómetros hasta el Embalse de Río Hondo, para desembocar finalmente la Laguna de Mar Chiquita, en el noroeste cordobés.

El gobernador Suárez recorrió algunas de las zonas afectadas Prensa Gobernación de Santiago del Estero

Las torrenciales lluvias en Tucumán y Salta, la apertura total de compuertas en El Cadillal y el imponente paso del río obligaron a los operarios del Dique Frontal de Termas de Rí Hondo a que sus compuertas fueran abiertas en su totalidad, ya que durante muchos días recibía mucha más agua de la que erogaba.