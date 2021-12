Joaquín Morales Solá en un encuentro exclusivo para suscriptores: “Me cuesta reconocer al Alberto Fernández de hoy”

La cuarta y última edición del año de “LA NACION + Cerca” puso el foco en la actualidad política, económica y social del país. La nueva experiencia creada exclusivamente para que los suscriptores (que ya alcanzan casi 370.000) puedan plantear sus inquietudes a periodistas y otras personalidades, convocó esta vez a Joaquín Morales Solá -columnista político y conductor de TV- que dialogó en vivo en el set principal de la Redacción con José del Rio -Director de Contenidos de LA NACION- y contestó preguntas de los asistentes al zoom.

En el último de los cuatro eventos en vivo planificados en 2021 y como una manera de proyectar un calendario mucho más ambicioso para el año próximo, Del Rio dio la bienvenida a Morales Solá con un video que recorrió su extensa trayectoria profesional, desde sus inicios en el periodismo hasta su presente como articulista político y conductor de televisión en la señal de noticias TN.

Joaquín Morales Solá en LA NACION +Cerca

¿Cuál es la percepción sobre el gobierno de Alberto Fernández? La pregunta de José del Rio sirvió de disparador para el encuentro. “Soy uno de los periodistas con los que Alberto Fernández habló en diferentes momentos del kirchnerismo. Me cuesta reconocer en el hombre de hoy a aquel con el que yo hablaba hace 20 años. Este hombre no es ese y es producto de las contradicciones internas del gobierno ”, dijo Morales Solá.

También hubo tiempo para sorprender al columnista de LA NACION con mensajes especiales de colegas y amigos de la profesión como Nelson Castro -periodista de Radio Rivadavia y TN- y Hugo Alconada Mon -Prosecretario de Redacción y periodista de investigación de LA NACION-, además de un clip con el backstage de LA NACION + Cerca.

El saludo de Nelson Castro a Joaquín Morales Solá

El saludo de Hugo Alconada Mon a Joaquín Morales Solá

En un segmento del diálogo, Del Rio consultó a Morales Solá sobre un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “En esta cuestión del Fondo hay un error básico que es creer que una discusión en la plaza pública es el camino. El segundo error es pensar que esto apasiona a la sociedad: según una encuesta de D’Alessio y Berensztein el 90% quiere un acuerdo con el FMI porque se intuye que el no acuerdo es mucho peor que el acuerdo. La vicepresidenta Cristina Kirchner no intuye lo que la sociedad percibe. Esto es una discusión entre ella y Alberto Fernández, de microclima, que no tiene que ver con las dos prioridades de la sociedad argentina que son la inseguridad y la inflación”, expresó Morales Solá. Y completó: “A esta altura deduzco que Cristina no quiere un acuerdo con el Fondo. Pero tampoco hay que subestimarla políticamente. Va a estar de acuerdo en avanzar en un acuerdo siempre que se mantenga una retórica diferente a lo sucedido en el gobierno de Macri” .

Joaquín Morales Solá: "Ninguna de las figuras del kirchnerismo puede presentarse en una primera vuelta. Pero faltan dos años y el peronismo fabricará otros candidatos" Santiago Filipuzzi - LA NACION

Morales Solá también contestó sobre la situación de la oposición de cara a 2023: “Tiene que construirse como alternativa de poder para preservar un principio básico de la democracia: la alternancia en el poder . Los partidos hegemónicos son incoherentes con las bases mínimas de la democracia. La oposición viene de un triunfo importante. Fue una derrota contundente del oficialismo. La sociedad esperaba una oposición alegre y creativa y lo primero que vio fueron peleas por carguitos menores. Eso fue un mal ejemplo. La matriz de JxC son tres partidos: el radicalismo, el Pro y la Coalición Cívica. El Pro soluciona sus diferencias hacia adentro. La CC tiene un liderazgo muy fuerte con Carrió. El problema está hoy en el radicalismo que ha tenido una vieja tendencia al internismo. La sociedad esperaba otra madurez frente a la responsabilidad de una victoria tan importante”.

Joaquín Morales Solá en conversación con José del Rio para LA NACION + Cerca Santiago Filipuzzi - LA NACION

En el tramo final del encuentro, el Secretario General de Redacción explicó que “LA NACION + Cerca” apunta a ofrecer una nueva experiencia de conexión con los suscriptores, un ciclo que va a permitir disfrutar de distintas experiencias creadas especialmente.

“LA NACION + Cerca” no se detiene aquí. En 2022 habrá nuevos invitados sorpresa, exclusivos para suscriptores de LA NACION.

