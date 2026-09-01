Jorge Tartaglione, médico: “El atragantamiento es la principal causa de muerte en menores de 5 años”

El atragantamiento representa la principal causa accidental de muerte en niños , una problemática que, según el médico Jorge Tartaglione, requiere de una atención constante y precisa por parte de los adultos responsables.

Según el especialista, estos episodios no deben considerarse accidentes fortuitos, sino incidentes, ya que en la gran mayoría de los casos existe un factor de prevención clave que puede evitar el desenlace fatal: “El accidente siempre se puede prevenir”.

“Esto es mayor riesgo en menores de 13 años. Ocurre en segundos, por eso hay que estar siempre muy atento, siempre atento. Y la mayoría de los casos se puede prevenir. No son accidentes, son incidentes. El accidente siempre se puede prevenir.

Como prevenor atragantamientos en ninos

Cómo prevenir el atragantamiento en los niños

Para prevenir, el especialista remarcó los elementos, con los cuáles los padres deben tener especial atención para evitar el atragantamiento: “Si le das de comer uvas enteras a tu hijo de 3, 4, 5 años o 2, se puede atragantar”.

“Las salchichas, los frutos secos y los caramelos duros, en los pequeños”, subrayó.

Asimismo, advirtió sobre elementos cotidianos que suelen pasar desapercibidos: las pilas, los globos, los juguetes pequeños y hasta las uñas postizas son focos de riesgo. “Yo he visto atragantamientos, impactos en el pulmón por accidentes domésticos, las pilas, los globos, los juguetes pequeños”.

“Todo lo pequeño y redondo se lo meten en la boca y se pueden atragantar, por eso hay que supervisar siempre, sentarlo para comer y cortar los alimentos en trozos pequeños”, señaló el médico en su explicación sobre la prevención primaria.

Jorge Tartaglione recomendó supervisar a los niños menores de 5 años para prevenir atragantamientos Freepik

Qué hacer en caso de un atragantamiento

Cuando la obstrucción ocurre, el protocolo de actuación es determinante para salvar una vida, es por ello que el profesional de la salud estableció una distinción fundamental: la capacidad de toser:

“Si el chico puede toser, es que tiene la vía aérea abierta. Dejálo toser y si no lo puede hacer, lo das vuelta y le empezás a golpear en la espalda. Esto es muy importante. Todas las madres lo tienen que saber”, remarcó.

La maniobra técnica consiste en realizar palmadas fuertes en la zona interescapular, entre los dos omóplatos, seguidas de compresiones en el pecho si el niño es menor de un año.

“Cinco palmadas, cinco en la espalda y después lo da vuelta y cinco en el pecho. Es muy importante esto tenerlo presente y nunca meter los dedos en la boca”, alertó.

En cuanto a los adultos, la técnica varía hacia la maniobra de Heimlich. El especialista recomienda interrogar a la víctima, ya que en caso de que no pueda responder, es adecuado aplicar la maniobra: “Te atrás y le comprimís la parte superior del abdomen, hacia arriba y lo va a expulsar, es justo debajo de la boca del estómago”.

En caso de que la persona se encuentre sola, Tartaglione aconsejó apoyarse sobre el respaldo de una silla y utilizar la presión del objeto para comprimir el abdomen debajo del esternón y lograr expulsar el objeto.