Jorge Tartaglione, médico, sobre los riesgos de tomar pomelo a la mañana: “Es saludable, pero no hay que combinarlo con medicamentos”

El pomelo suele formar parte del desayuno de quienes buscan incorporar frutas o jugos naturales a primera hora del día. Sin embargo, su consumo puede generar interacciones con determinados medicamentos y modificar la cantidad del fármaco que llega al organismo.

Así lo explicó el médico cardiólogo Jorge Tartaglione en LN+, donde advirtió que el problema no está en la fruta en sí misma, sino en combinarla con ciertos tratamientos. “Es saludable, pero no combinado con los medicamentos”, resumió.

El especialista señaló que la interacción no se limita únicamente al jugo recién exprimido. También puede producirse al comer la fruta entera o productos elaborados a partir de ella, como la mermelada de pomelo. Por eso, recomendó revisar el prospecto y consultar al profesional que indicó la medicación antes de modificar la alimentación o el tratamiento.

Tartaglione - pomelo + medicamentos

Por qué el pomelo puede interferir con algunos medicamentos

Durante su columna en LN+, Tartaglione explicó de manera gráfica qué ocurre cuando determinados medicamentos llegan al intestino. Para facilitar la comprensión, comparó el mecanismo encargado de metabolizarlos con una suerte de “aduana” que regula cuánto medicamento puede pasar al organismo.

“Los medicamentos entran y tienen una aduana que hace que pase o no pase el medicamento. Pasa una cantidad o no pasa otra cantidad”, explicó.

Según detalló, el pomelo puede interferir con una enzima intestinal involucrada en el metabolismo de determinados fármacos. Como consecuencia, una cantidad mayor del medicamento puede alcanzar la circulación y elevar su concentración en el organismo.

“¿Qué hace el pomelo? Liquida al hombre de la barrera y el medicamento entra en forma entera”, ejemplificó Tartaglione para describir el proceso.

El cardiólogo sostuvo que, en el caso de uno de los medicamentos utilizados como ejemplo durante el segmento, la concentración podría aumentar considerablemente. “La misma pastilla se incrementa 12 veces”, afirmó.

El jugo de pomelo puede tener contraindicaciones y efectos adversos Freepik

Qué medicamentos pueden interactuar con el pomelo

Uno de los grupos sobre los que Tartaglione hizo especial hincapié fue el de los medicamentos utilizados para controlar el colesterol. Entre ellos mencionó a la simvastatina, una estatina cuyo nivel en el organismo puede aumentar cuando se combina con pomelo.

“Si vos consumís pomelo a la mañana para tomártelo, lo incrementás 12 veces y esto puede llegar a ser tóxico”, señaló. Además, explicó que una concentración mayor puede favorecer la aparición de dolores musculares.

También mencionó algunos tratamientos para problemas cardíacos. Como ejemplo se refirió a la amiodarona, utilizada para determinadas arritmias, y recomendó que quienes la reciben consulten con su cardiólogo antes de consumir pomelo.

La precaución se extiende a algunos medicamentos para la presión arterial, ya que un incremento en sus niveles podría provocar una caída excesiva de la presión. Tartaglione también hizo referencia a ciertos tratamientos que reciben pacientes trasplantados, debido al riesgo de alterar la concentración de los fármacos.

El especialista insistió en la importancia de verificar específicamente cada tratamiento y consultar al médico africaimages.com (Olga Yastremsk

Cuánto tiempo dura el efecto del pomelo

Otra de las dudas que surgieron durante la explicación fue si resulta suficiente separar unas horas el consumo de la fruta y la toma del medicamento. Tartaglione señaló que, en los casos en los que existe una interacción, tomarlos en distintos momentos del día no necesariamente evita el problema.

“No es que me tomo el jugo, espero un tiempito y después me tomo el medicamento”, advirtió. Según explicó, el efecto del pomelo sobre el mecanismo intestinal involucrado puede mantenerse durante aproximadamente 24 horas.

Por ese motivo, no sería suficiente tomar la pastilla primero y consumir el jugo una hora más tarde. La recomendación depende del medicamento en cuestión y debe ser evaluada junto con el profesional tratante.

El médico aclaró además que el fenómeno señalado corresponde específicamente al pomelo y no debe extrapolarse automáticamente a otras frutas cítricas. Ante la consulta sobre el hábito de tomar agua con limón por la mañana, respondió: “No, solamente el pomelo”.

Jugo, fruta o mermelada: qué formas de consumo pueden generar la interacción

La advertencia tampoco se limita al clásico vaso de jugo del desayuno. Tartaglione indicó que la interacción puede producirse con diferentes presentaciones de la fruta. “Puede ser pomelo entero, puede ser el jugo fresco o puede ser la mermelada de pomelo”, enumeró durante su participación en LN+.

Esto no significa que todas las personas que toman medicamentos deban eliminar el pomelo de su alimentación. La indicación dependerá del fármaco utilizado y de si existe una interacción conocida.

“Esto no es para que te asustes, sino para que lo consultes con un médico”, cerró Tartaglione.