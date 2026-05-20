José Martí, filósofo cubano: “Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad”

Existen pensamientos y frases que, a pesar del paso del tiempo, conservan su vigencia y continúan encontrando nuevos sentidos en cada generación. Son reflexiones capaces de atravesar épocas, contextos y miradas diferentes, manteniéndose presentes por los valores y enseñanzas que transmiten. En ese marco, volvió a resonar una célebre frase de José Martí, político, poeta, periodista, filósofo y una figura clave en la historia de Cuba, que invita a pensar sobre la empatía y el vínculo con los demás: “Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad”.

La reconocida reflexión forma parte del ensayo Maestros ambulantes, un texto escrito por José Martí y publicado en mayo de 1884 en la revista La América de Nueva York. Allí, el escritor cubano desarrolló distintas ideas vinculadas con la educación, los valores humanos y el papel social de las personas, conceptos que, más de un siglo después, continúan despertando interés y generando nuevas interpretaciones.

Publicada en 1884, la reflexión de José Martí continúa atravesando generaciones

En el ensayo, Martí reflexiona sobre la importancia de la educación y la necesidad de acercar el conocimiento, la cultura y los valores cívicos a todos los espacios, incluso a aquellos más alejados. Dentro de ese planteo aparece una de sus frases más recordadas: “Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad. Cuanto más se hace por los demás, más se hace por sí mismo”. Con estas palabras, el autor pone el foco en la solidaridad y en la idea de que el bienestar colectivo también impacta en la vida individual.

Más allá de su contexto histórico, la reflexión puede interpretarse como una mirada sobre la felicidad entendida desde el vínculo con otras personas. Por ende, la frase de Martí sugiere que ayudar no debe verse únicamente como una obligación moral, sino también como una experiencia capaz de generar satisfacción y crecimiento personal. Desde esta perspectiva, el acto de dar o acompañar no solo beneficia a quien recibe la ayuda, sino que también transforma a quien la brinda.