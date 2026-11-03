Lali Espósito repudió el ataque a mujeres trans en Palermo: “Indignados con el tamaño de una torta mientras 50 pibes salen a cazar travestis”

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat en una fiesta privada donde no hubo celulares para evitar la difusión de cualquier detalle íntimo. Pero, con motivo de la cantidad de gente que se acumuló en las inmediaciones, se viralizó una imagen de la torta y esto generó “indignación” en algunas personas. Por eso, la artista aprovechó la situación para criticas a los medios por hacer foco en ello y no en el ataque de un grupo de jóvenes ciclistas a mujer trans en los Bosques de Palermo.

Tras las críticas recibidas por el tamaño de la torta de su casamiento, Lali aprovechó para exponer lo ocurrido en Palermo Instagram (@lali)

A través de sus historias de Instagram, Lali Espósito expresó: “Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis, personas trans que están trabajando en la calle... Total normalidad y silencio”. Con estas palabras, la cantante aprovechó sus 12 millones de seguidores para visibilizar el ataque LGBT y apuntar contra los responsables.

El contundente mensaje de Lali tras la falta de indignación por el ataque en los Bosques de Palermo Captura Instagram (@lali)

Minutos después, María Becerra decidió sumarse al mensaje de Lali Espósito y también utilizó sus redes sociales personales para compartir su punto de vista. En este caso, ante sus más de 15 millones de seguidores, comenzó por expresar: “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna MUCHO. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia”.

Incluso, remarcó que “esto no puede seguir pasando” y llamó a una campaña de concientización: “Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”.

María Becerra se sumó a los mensajes por lo sucedido con las travestis Captura Instagram (@mariabecerra)

Para finalizar, recordó la inminente 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de Buenos Aires: “Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de TODOS. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, MÁS FUERTES QUE NUNCA. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en LIBERTAD Y SIN MIEDO”.

Emilia Mernes también se sumó al repudio de las artistas por lo sucedido contra la comunidad LGBT. “No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia! No podemos permitir que estas cosas sucedan! Repudio total”, escribió en sus historias de Instagram. Junto a ello, compartió una publicación que decía: “Sí, leíste bien. Caza de travestis. A matarlas por su identidad”.

El repudio de Emilia Mernes por el ataque a mujeres trans en Palermo

Qué ocurrió con las mujeres trans en Palermo

Durante las primeras horas de la madrugada del martes 3 de noviembre, un grupo de jóvenes se reunió en los Bosques de Palermo para “correr trabas”, según las propias palabras de uno de los protagonistas en sus redes sociales. Por los videos viralizados por ellos mismos, se pudo observar que utilizaron todo tipo de objetos para agredir a las trabajadoras: conos de señalización vial naranja, palos y cualquier otra cosa que pudieran arrojar a la distancia.

El ataque fue filmado por los propios perpetuadores

Además, decidieron filmar el ataque desde diferentes puntos de vista y publicaron varios videos en redes sociales, por lo que hay mucho material para analizar e investigar lo que sucedió. Incluso, uno de los atacantes se burló de la situación y compartió un polémico mensaje: “Me dicen el matatrans”, junto con tres emojis de risas.

Uno de los que publicó videos en sus redes decidió burlarse de lo sucedido tras la viralización Captura Instagram (@ezequiel_gonzale26)

Desde la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a LA NACION que trabajan en una denuncia penal contra los involucrados. Hay por lo menos seis víctimas que presentaron lesiones y una de ellas perdió una de sus orejas. Ocurre a pocos días de la marcha del Día del Orgullo y a unos meses del homicidio de dos mujeres trans el pasado 13 de agosto en Santa Fe y Córdoba.