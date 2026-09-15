L-Gante quedó imputado por presuntas amenazas con armas de fuego y violación de domicilio: realizaron tres allanamientos

El cantante Elián Valenzuela, también conocido como L-Gante, quedó formalmente imputado por presuntas amenazas con armas de fuego y violación de domicilio, tras la denuncia de una inquilina que aseguró haber sido intimidada para abandonar una vivienda ubicada en General Rodríguez. En el marco de esa causa, se realizaron tres allanamientos en propiedades vinculadas al músico y a su entorno familiar.

Los procedimientos se llevaron adelante con intervención del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y efectivos de dependencias policiales locales registraron dos viviendas del country Terravista y otro domicilio particular del mismo partido bonaerense.

Allanaron tres domicilios vinculados a L-Gante

Durante los operativos, el cantante fue notificado formalmente de su imputación. La misma medida alcanzó a otro hombre de 26 años, identificado por sus iniciales como E. J. A. C.

La denunciante, de 23 años, alquilaba un inmueble sobre la calle 25 de Octubre. Según su relato, un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío del músico, la intimidó para que dejara la propiedad bajo el argumento de que pertenecía a Valenzuela. También le habría advertido que “La Mafilia”, grupo públicamente vinculado con el músico, la obligaría a irse.

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una causa por presuntas amenazas (Fuente: ARCHIVO LN)

Días después, de acuerdo con la denuncia, L-Gante habría llegado al lugar conduciendo una camioneta negra y acompañado por unas diez personas. Tras abrir el portón, el grupo habría ingresado en el patio del inmueble y amedrentado con armas de fuego a quienes se encontraban allí para exigirles que abandonaran la vivienda.

Antes de los allanamientos, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad y realizaron tareas de campo que les permitieron reconstruir los recorridos de los vehículos, identificar a las personas presuntamente involucradas e individualizar los domicilios de los sospechosos. Durante los procedimientos fueron secuestrados una camioneta BMW X5, presuntamente utilizada en los hechos, y tres teléfonos celulares.

El expediente que involucra a L-Gante continúa bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción N°10, a cargo de la fiscal Toscano

El expediente continúa bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción N°10, a cargo de la fiscal Toscano. La carátula incluye amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todos en concurso real entre sí. Los celulares secuestrados quedaron sometidos a peritajes tecnológicos.

Antecedente de L-Gante: una condena por amenazas en General Rodríguez

El nuevo expediente se conoce casi dos años después de que L-Gante fuera condenado en otra causa por hechos ocurridos en General Rodríguez. El 28 de octubre de 2024, como informó LA NACION, el juez Ignacio Racca, del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mercedes, le impuso tres años de prisión en suspenso por amenazas y daño, aunque lo absolvió de privación ilegítima de la libertad.

En 2023, el cantante pasó algunos meses en prisión, acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y tenencia de armas de fuego

El magistrado lo declaró culpable de amenazas coactivas, amenazas calificadas por el uso de arma, amenazas simples y daño por tres episodios ocurridos entre diciembre de 2021 y mayo de 2023. El último comenzó tras un conflicto entre allegados al músico y un empleado municipal. La acusación sostuvo que Valenzuela amenazó al hombre y lo trasladó en su camioneta. Para el juez de la causa, no se acreditó una privación ilegítima de la libertad, pero sí que los dichos y la conducta del cantante habían sido suficientes para amedrentar al denunciante.

La sentencia obligó a Valenzuela a fijar residencia, quedar bajo el cuidado del Patronato de Liberados, informar cualquier salida del país y evitar el contacto con las víctimas y sus familias. El juez también ordenó decomisar la camioneta BMW y las réplicas de armas utilizadas en parte de los hechos.

Previamente, en 2023, pasó algunos meses en prisión, acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y tenencia de armas de fuego.