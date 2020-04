El mail de la Abu Susy

Un abrazo enorme desde la ciudad de Bahía Blanca para mis hijas, Manuela, mi yerno Carlos y Felisa que viven en CABA y muchos besos para mis nietos Vicente y Paulina. Extraño sus besos y sus abrazos. Que el buen Dios resucitado los colme de bendiciones. Recuerden que la distancia nos separa pero el AMOR nos UNE!!!

Gracias por las videollamadas, los mensajitos y las fotografías. Las miro, las requete miro, no me canso de mirarlas!! Me llenan de alegría, me divierten y me dan ganas de seguir. Qué pena que Vicentito crezca tan rápido, me estoy perdiendo sus gateos. Ojalá lo pueda ver antes de que se largue a caminar.

Pauli, estudiá mucho querida, y no te preocupes Jesucristo te cuida y te protege mi amor. Sé buena con mamá. Ayudala!

Otro abrazo desde lo más profundo de mi alma para mis tres hijas del corazón: Marina, Lucila y Eloina y para sus respectivos hijos a quienes extraño tanto. Paloma, Tadeo, Dante, Borja y Biel.

Ellos son los que me dan la alegría y las ganas de seguir viviendo. Que esta pandemia no nos impida celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Ya nos volveremos a juntar, la abuela les volverá a hacer comidas ricas y les contará muchos cuentos.

Rezo por ustedes a diario, que Jesús resucitado los ayude y les dé mucha fuerza y paciencia para permanecer juntitos cada uno en sus respectivas casas!

Quedémonos en casa! Como dicen en la tele. Háganle caso a mamá y a papá!!! La abuela Susy los espera con los brazos abiertos. Esto va para largo, pero es para que estemos mejor, para no contagiarnos. Cuídense mucho, lávense muy bien las manos (canten dos veces el feliz cumpleaños, mientras lo hacen!), no se toquen la cara ni los ojitos.

Yo también me estoy cuidando, estoy muy bien. Todos los días me acuerdo de ustedes, miro sus fotografías y les hablo y les cuento cosas lindas.

Háganme muchos dibujitos y cuando nos reunamos nuevamente me los traen de regalo. Saben que yo los cuelgo en las puertas, en las ventanas y en mi cuarto.

Cada vez que tengan ganas de verme, llámenme!!! Yo estaré siempre dispuesta a escucharlos.

LOS AMO CON TODO MI CORAZÓN

Su abuela Susy