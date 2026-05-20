La afección SOP ahora se llama SPOM. Qué saber sobre el cambio de nombre y qué significa para la atención médica

Una afección hormonal que presente en una de cada ocho mujeres en todo el mundo acaba de recibir un nuevo nombre con la esperanza de mejorar la atención. Ahora se llama síndrome poliendocrino metabólico ovárico (SPOM) en lugar de síndrome de ovario poliquístico (SPO).

Investigadores y defensores del cambio dijeron que el nombre anterior, a menudo abreviado como SOP, es inexacto. Reducía un trastorno hormonal o endocrino complejo a un malentendido sobre los quistes y a un enfoque en los ovarios, lo que contribuía a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados, señaló la Endocrine Society, un grupo global de médicos y científicos.

“La idea detrás de esto es que, primero, no hay quistes en el ovario, por lo que es muy confuso”, dijo la doctora Melanie Cree, una de las autoras del artículo de The Lancet y experta en endocrinología pediátrica en la Universidad de Colorado Anschutz. “La esperanza era que, con un cambio de nombre más completo y preciso, se empezara a permitir e impulsar una mejor atención”.

El cambio de nombre, realizado tras 14 años de colaboración entre expertos y pacientes, fue publicado en The Lancet el martes.

Ahora el SOP se llama SPOM

La afección se caracteriza por fluctuaciones en las hormonas que pueden afectar el peso, la salud metabólica y mental, el sistema reproductivo y la piel.

Está asociada con el síndrome metabólico, un grupo de afecciones de salud que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, dijo la doctora Sarah Hutto, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, en un artículo en línea publicado por la universidad.

Nadie sabe exactamente qué causa la afección, pero hay evidencia de que la genética y la obesidad desempeñan un papel, según la Cleveland Clinic.

¿Cuáles son los síntomas del SPOM?

Los síntomas varían, lo que puede dificultar el diagnóstico por parte de los médicos.

Está asociado con ciclos menstruales irregulares y una producción excesiva de un grupo de hormonas conocidas como andrógenos, que pueden causar acné y crecimiento o adelgazamiento del vello. También puede causar folículos en los ovarios, aunque no quistes anormales. Pero no todos estos hallazgos son necesarios para el diagnóstico.

Para realizar el diagnóstico en adolescentes, dijo Cree, la paciente debe tener tanto períodos irregulares como signos de niveles altos de andrógenos. Esto puede incluir niveles elevados de estas hormonas en sangre o síntomas como acné severo o vello en el pecho.

El SPOM está asociado con problemas de infertilidad

Los expertos de la Cleveland Clinic dicen que es la causa más común de infertilidad femenina, porque no ovular con frecuencia puede llevar a la imposibilidad de concebir.

Tener la afección también puede aumentar el riesgo de ciertas complicaciones durante el embarazo, como diabetes gestacional o parto prematuro. Aun así, la mayoría de las personas con la afección pueden llevar un embarazo a término con éxito.

Cómo se puede tratar el SPOM

Cree dice que el tratamiento número uno son los cambios en el estilo de vida, como comer menos alimentos procesados, hacer ejercicio y dormir bien por la noche.

“No estamos tratando de ser críticos. Hay ciencia que respalda esto”, dijo. “Entonces, en el SPOM, hay demasiada hormona insulina en muchas mujeres, y esa insulina confunde al ovario para que produzca demasiada testosterona. Y es la testosterona alta la que está causando todos los síntomas”.

Otros tratamientos incluyen medicamentos sensibilizadores a la insulina como la metformina, medicamentos que bloquean los andrógenos y anticonceptivos hormonales.

Pero Hutto enfatizó que el manejo de la afección debe ser individualizado para abordar síntomas e inquietudes específicos. Por ejemplo, quienes planean quedar embarazadas pueden querer centrarse en tratamientos de fertilidad, mientras que otras pueden estar más interesadas en opciones como los anticonceptivos hormonales.

¿Cómo ayudará el cambio de nombre?

Los investigadores y médicos están difundiendo el cambio de nombre entre sus colegas en reuniones, a través de sociedades médicas y otros medios. Esperan que esto genere mayor conciencia sobre la realidad de la afección y sobre cómo pueden ayudar mejor a las pacientes.

“Estoy muy emocionada por el cambio de nombre”, dijo Cree, “al igual que la mayoría de mis colegas”.

Agencia AP.