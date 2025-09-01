La angustia de los inundados en Santa Fe tras el desastre que dejó Santa Rosa: “No sabemos cuándo va a bajar el agua”

“Perdimos todo en un abrir y cerrar de ojos. Encima no sabemos cuándo va a bajar el agua”. Esas fueron las palabras que eligió Antonella, una de las vecinas damnificadas por las inundaciones que provocó la tormenta de Santa Rosa en la provincia de Santa Fe, para definir su situación. Con lágrimas en el rostro, aseguró en un móvil de LN+ que “nada de los que les quedó les sirve”.

El testimonio de Antonella, una de las vecinas de Santa Fe que perdio todo por las inundaciones

“No me quedó ningún espacio de mi casa sin agua: está todo inundado”, relató Antonella. “Hasta tuvimos que poner la cama encima de cuatro banquetas”, detalló. Por la situación, la mujer tuvo que llevar a sus hijos a la casa de su madre. “Todos los días me preguntan: ¿Mamá, cuándo vamos a volver?“.

Sobre el trabajo de los bomberos, Antonella manifestó: “Lo que hicieron fue impresionante, no puedo decir nada”. En relación a las tareas que hicieron junto a su esposo, ambos policías, subrayó: “Intentamos sacar el agua de adentro de la casa, pero no sirve de nada, porque afuera está todo desbordado”.

El testimonio de Salma tras perder todo por las inundaciones

Todavía con lágrimas en los ojos, Antonella concluyó su intercambio con LN+ con un interrogante que aún no tiene respuesta: "¿Acaso la justicia o el Gobierno nos van a devolver todo lo que perdimos?"

“No entendíamos qué pasaba”

“Nos enteramos que se nos estaba inundando la casa porque mi hermano empezó a sentir que goteaba su parlante. Era de noche y no entendíamos qué pasaba”, reconstruyó Salma, otra vecina santafesina damnificada por las inundaciones. Según la mujer, “la heladera y el lavarropas se llenaron de agua”.

Así quedó la casa de Salma tras la inundación

Al igual que Antonella, Salma tuvo que resguardar varias de sus pertenencias sobre mesas y repisas. "Llovió mucho en poco tiempo y eso es lo que provocó el desastre“, concluyó.