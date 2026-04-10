La Anmat prohibió el uso de una marca de cremas masculinas y de una cápsula para limpiar cafeteras

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración y comercialización de una serie de productos de cuidado facial masculino y de una cápsula de limpieza de cafeteras por irregularidades. La medida se oficializó este viernes 10 de abril mediante distintos decretos publicados en el Boletín Oficial.

Bajo la Disposición 1824/2026, el organismo estatal prohibió el uso, la distribución y la publicación en plataformas digitales de una crema antiage de la marca Alpha Men Care. El sector de cosmetovigilancia había emitido un reporte por sospechas sobre la legitimidad del lote 283624, con vencimiento en agosto de 2026, al observar anomalías en su origen y etiquetado.

Anmat prohbió la venta de la crema antiage, Alpha Men Care, en su lote 283624.

La investigación determinó que el producto exhibía el legajo número 7205, que pertenece al Laboratorio Laborit S.R.L., pero la firma titular del registro negó su participación en la elaboración de ese lote específico. Sus representantes informaron a las autoridades que el establecimiento solo fabricó cuatro lotes identificados con otros números, por lo que existió una usurpación del legajo.

El organismo también detectó la venta de otros artículos de la misma marca que no presentaban la inscripción sanitaria en sus rotulados. La sanción alcanzó a un shampoo activador de raíces, un serum anti ojeras, un gel de limpieza facial, un jabón natural y un corrector de imperfecciones. La falta de registros ante la autoridad nacional impide conocer la seguridad y la formulación de los ingredientes, por lo que se trata de unidades ilegítimas.

Un shampoo "masculino" de la misma marca fue prohibido por Anmat.

Por otro lado, se publicó la Disposición 1825/2026, que afectó las cápsulas de limpieza marca Urnex destinadas a cafeteras de tipo Nespresso. La empresa Wayne Chemical S.R.L. presentó una denuncia contra el producto por incumplir la normativa vigente.

Se constató que las unidades se importaban de los Estados Unidos, y sus etiquetas estaban redactadas únicamente en inglés, por lo que circulaban en el mercado interno sin el sobrerrótulo obligatorio en idioma nacional.

El organismo incluso comprobó la venta de este producto en la plataforma Mercado Libre, gracias a que el denunciante aportó capturas de pantalla y facturas de compra para demostrar que no ingresó al país a través de la firma titular de la marca en la Argentina.

Las Urnex cleaning cups no contaban con el rótulo obligatorio en español para ser comercializadas en la Argentina.

En consecuencia, Anmat prohibió todos los lotes de la presentación Urnex Cleaning Cup y subrayó la imposibilidad de garantizar las condiciones de elaboración y los niveles de control de calidad por la ausencia de datos de registro de establecimiento y producto.