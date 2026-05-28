La Argentina producirá vacunas antigripales para América Latina y el Caribe por US$100 millones anuales
A través de un acuerdo entre el laboratorio local Sinergium Biotech, la firma internacional CSL Seqirus y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país producirá dosis contra la influenza para toda la región
- 3 minutos de lectura'
La Argentina producirá vacunas antigripales destinadas a abastecer América Latina y el Caribe posicionándose como un actor estratégico de la salud regional, según informó un comunicado del ministro de Salud de la Nación.
La iniciativa surgió a través de un acuerdo entre el laboratorio local Sinergium Biotech, la firma internacional CSL Seqirus y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, celebró el convenio tripartito.
“Esta iniciativa significa más capacidad nacional en un sector estratégico que permitirá atraer inversiones, incorporar innovación y generar empleo de calidad”, manifestó el funcionario. Asimismo, destacó que “el Gobierno nacional está generando las condiciones para que la salud se convierta en uno de los motores de crecimiento de la economía argentina”.
De acuerdo a lo precisado por el comunicado, CSL suministrará su portafolio de vacunas antigripales a los países de la región a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Por su parte, la empresa Sinergium Biotech brindará sus capacidades industriales de su planta local para la manufactura de las vacunas.
Lugones además destacó que los argentinos “tendrán prioridad de acceso a una primera asignación de dosis, junto con los demás países participantes”.
Para sostener la expansión regional, Sinergium Biotech invirtió 25 millones de dólares en ampliar la capacidad productiva. Adicionalmente, ambos laboratorios destinarán otros 10 millones de dólares a la transferencia tecnológica necesaria para cumplir con los estándares de calidad internacionales.
Según la cartera, este acuerdo promoverá el desarrollo de proveedores locales en áreas estratégicas como empaque, logística farmacéutica, validaciones regulatorias y cadena de suministro especializada.
De esta manera, el acuerdo busca fortalecer el ecosistema biotecnológico local, impulsando la adopción de tecnología, las capacidades industriales y la generación de empleo de alto valor agregado.
El gobierno proyecta exportaciones vinculadas a vacunas antigripales de aproximadamente 100 millones de dólares anuales. A eso se suman otros convenios recientes del sector farmacéutico argentino, entre ellos uno relacionado a la vacuna antineumocócica conjugada 20-valente, derivado del acuerdo firmado entre Pfizer y la OPS en 2025, que generó más de 60 millones de dólares y prevé sumar una cifra idéntica antes de fin de año.
Otras noticias de Salud
Detección temprana. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
Para reflexionar. Gabriel Rolón, psicólogo: “A veces uno desea más haber sido feliz que ser feliz ahora”
“Salva vidas”. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 1
El almacén de casi 100 años que recuerda la llegada de los primeros asiáticos a la Patagonia remota y su vínculo con los mapuches
- 2
Lo que come un neurólogo en un día para una mejor salud cerebral
- 3
Día de la Maestra Jardinera: 150 frases para enviar por WhatsApp
- 4
“Tarjeta roja al racismo”: la advertencia para quienes visitan Brasil del abogado del niño víctima del argentino detenido