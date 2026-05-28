La Argentina producirá vacunas antigripales para América Latina y el Caribe por US$100 millones anuales

La Argentina producirá vacunas antigripales destinadas a abastecer América Latina y el Caribe posicionándose como un actor estratégico de la salud regional, según informó un comunicado del ministro de Salud de la Nación.

La iniciativa surgió a través de un acuerdo entre el laboratorio local Sinergium Biotech, la firma internacional CSL Seqirus y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, celebró el convenio tripartito.

El posteo de Mario Lugones en X

“Esta iniciativa significa más capacidad nacional en un sector estratégico que permitirá atraer inversiones, incorporar innovación y generar empleo de calidad”, manifestó el funcionario. Asimismo, destacó que “el Gobierno nacional está generando las condiciones para que la salud se convierta en uno de los motores de crecimiento de la economía argentina”.

De acuerdo a lo precisado por el comunicado, CSL suministrará su portafolio de vacunas antigripales a los países de la región a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Por su parte, la empresa Sinergium Biotech brindará sus capacidades industriales de su planta local para la manufactura de las vacunas.

Lugones además destacó que los argentinos “tendrán prioridad de acceso a una primera asignación de dosis, junto con los demás países participantes”.

Para sostener la expansión regional, Sinergium Biotech invirtió 25 millones de dólares en ampliar la capacidad productiva. Adicionalmente, ambos laboratorios destinarán otros 10 millones de dólares a la transferencia tecnológica necesaria para cumplir con los estándares de calidad internacionales.

La compañía biofarmacéutica argentina participa del acuerdo con el Ministerio de Salud para producir y exportar vacunas antigripales a América Latina y el Caribe

Según la cartera, este acuerdo promoverá el desarrollo de proveedores locales en áreas estratégicas como empaque, logística farmacéutica, validaciones regulatorias y cadena de suministro especializada.

De esta manera, el acuerdo busca fortalecer el ecosistema biotecnológico local, impulsando la adopción de tecnología, las capacidades industriales y la generación de empleo de alto valor agregado.

El gobierno proyecta exportaciones vinculadas a vacunas antigripales de aproximadamente 100 millones de dólares anuales. A eso se suman otros convenios recientes del sector farmacéutico argentino, entre ellos uno relacionado a la vacuna antineumocócica conjugada 20-valente, derivado del acuerdo firmado entre Pfizer y la OPS en 2025, que generó más de 60 millones de dólares y prevé sumar una cifra idéntica antes de fin de año.