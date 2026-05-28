Un auto se prendió fuego en plena autopista 9 de Julio y ocasionó un corte de tránsito
Se trata de un Fiat Palio que se incendió de forma generalizada; Policía y Bomberos trabajaron en el lugar
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Un auto se prendió fuego este jueves en plena autopista 9 de Julio, a la altura de la zona de Constitución, y ocasionó un corte de tránsito por el trabajo de Bomberos de la Ciudad, aunque el conductor resultó ileso.
La Policía y los Bomberos de la Ciudad se trasladaron pasadas las 14 hasta la autopista 9 de Julio, entre las avenidas Brasil y Caseros, por el incendio de un Fiat Palio que sufrió un daño de forma generalizada, según indicaron a La NACION fuentes de esa fuerza de seguridad.
El llamado fue registrado a las 14.05, indicaron a este medio las fuentes de la Policía de la Ciudad, y el personal del Bomberos encontró el auto bajo las llamas a solo metros de la estación de tren de Constitución.
El personal controló el fuego con una línea de 38 milímetros y el conductor, de 45 años, resultó ileso.
El incidente tuvo lugar en la mano a la provincia de Buenos Aires , donde el auto estaba detenido a metros del guardarraíl por razones que aún se investigaban.
El SAME confirmó que el conductor del vehículo no sufrió lesiones graves y está fuera de peligro.
“El conductor fue evaluado por los equipos que llegaron, no tiene ningún tipo de lesión y no fue trasladado”, indicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con TN.
“La autopista quedó cortada momentáneamente a esa altura. Cuando finalice Bomberos, se habilitará la traza”, aclaró Crescenti sobre el operativo de seguridad que ocasionó demoras en uno de los ingresos a la ciudad de Buenos Aires.
El hecho revertía de especial interés para las pericias dado que el incendio no se produjo por ningún choque o colisión de tránsito sino que el vehículo sufrió un incendio estacionado en un costado de la autopista.
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