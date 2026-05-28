Habló la joven que tuvo una brutal pelea con la empleada de un almacén en Neuquén

Luego de que se viralizara una brutal pelea entre una clienta y una empleada de un almacén en la ciudad de Neuquén, la joven que reclamó por la mala atención del negocio rompió el silencio y brindó explicaciones. Sostuvo que se habló “sin contexto” y que la empleada ya había tratado mal a su familia.

La pelea se desató el 17 de mayo cuando la joven de 23 años fue al local “El Delga” en la calle Abraham al 1500 del barrio Islas Malvinas y reclamó porque la cajera había tenido una mala interacción con su hermana, que es menor de edad. Tras ello, el video de las cámaras de seguridad del lugar muestran cómo, tras una tensa discusión, la joven le tira una bolsa con papas que tenía en sus manos y las dos mujeres se enfrascan en una fuerte pelea. Continuaron así hasta que fueron separadas por dos clientes que estaban en el lugar.

La grabación se viralizó y fuertes críticas se desataron por parte de los usuarios en redes sociales. Ante ello, la clienta se decidió a hacer un descargo en sus cuentas personales.

La discusión se tornó rápidamente en una pelea física Captura

“Se está hablando mucho sin contexto. Yo no fui a pelear por pelear. Fui porque estaba cansada de una situación que venía pasando hace bastante tiempo. Mis hermanas solían comprar siempre ahí y solían sentir malos tratos de esta persona. Una de ellas tiene discapacidad, lo que para mí lo hace más grave, porque el respeto tiene que ser igual para todos”, expresó.

La joven remarcó que ella sabe lo que es trabajar en atención al público porque lo hizo durante años. “Una mala actitud repetida, dar mal el vuelto, responder mal, tratar diferente dependiendo de quién entre... eso no está bien para nada”, reclamó. Luego, sostuvo que el video que circuló no muestra todo lo que pasó.

“Está cortadísimo. Después de lo último que se ve, seguimos cagándonos a piñas. Ella me amenazó con que me iba a apuñalar. Me dijo un montón de cosas que no se escucharon en las grabaciones. Una grabación cortada no cuenta toda la historia”, detalló, y sumó: “La mina venía tratando mal a mi familia y yo la voy a defender”.

Señaló que le molestó que la empleada “se hiciera la desentendida” y que le dijera que su hermana tenía que ir a confrontarla. “Ella es menor de edad. Por eso estaba yo para defenderla. Ella no lo aceptó, fue soberbia y, como no tiene autocontrol, actuó por ira e impulso y fue a atacarme. No estoy orgullosa de que la situación haya escalado pero tampoco me voy a quedar callada”, dijo la joven, a pesar de que fue ella quien inició el altercado físico.

“Yo a ella no la conozco, no tengo idea de quién es. Pero pasó esa situación y fui a quejarme”, concluyó.

La brutal pelea en un almacén de Neuquén

La joven ingresó al almacén y, mientras un hombre pagaba, le consultó a la cajera si otra mujer estaba en el lugar. “Buenas, ¿cómo andas? ¿Está la Gladys o no?“, preguntó. La cajera negó con la cabeza. “Ah, porque recién vino mi hermana y dijo que la trataste medio mal”, le explicó. “¿Qué hermano?“, consultó la cajera.

”Mi hermana", aclaró la joven. “Vino a comprar unas papas recién y la trataste medio mal. La atendés mal“, le repitió enojada, mientras le mostraba la bolsa que tenía en la mano con el producto. En paralelo, la cajera decía que no sabía quién era: “No la registro”.

“No me interesa. Atendé bien a la gente, mejorá la atención”, le contestó. Mientras tanto, la cajera continuaba a los gritos pidiendo que la hermana se presentara en el lugar para hablar con ella. “Igual voy a hablar con Gladys”, amenazó la joven. “Hacé lo que quieras”, contestó la empleada. “Sí, voy a hacer lo que quiera. Estás ahí toda altanera”, señaló la joven mientras hacía gestos provocadores.

Una clienta fue a quejarse a un almacén por la mala atención y tuvo una brutal pelea con la empleada

Fue entonces que la cajera masculló un insulto por lo bajo mientras la mujer se iba. “¿Qué me dijiste, la con... de tu hermana?“, dijo la joven, mientras se daba vuelta y le tiraba la bolsa de papas. Fue entonces que la cajera salió de atrás del mostrador, se acercó a la joven y la agarró de los pelos.

Las dos se enfrascaron en una fuerte pelea, donde se chocaron contra una heladera del local, tiraron mercadería, e incluso rompieron una balanza que se encontraba arriba del mostrador. El hombre que había comprado unos minutos antes intentó separarlas, aunque con poco esfuerzo, entre risas. Más tarde, junto a otra mujer, lograron terminar la pelea.

La versión de la familia y los dueños del almacén

Los padres de la joven, Elizabeth y Pablo, dieron su versión de los hechos al medio local ADNSur. “Ellas iban a comprar y venían diciendo que las trataban mal. No era algo de una sola vez, era algo que se repetía”, señalaron y confirmaron que una de las menores de edad tiene una discapacidad vinculada al aprendizaje.

Luego, defendieron a su hija: “Ella no fue a buscar piñas. Fue a reclamar algo que consideraba injusto. Después la situación se descontroló”. También insistieron en que el video no muestra las cosas que la empleada le dijo a su hija y que, tras el altercado, llamaron a la Policía y realizaron una denuncia. “Le quedaron marcas en la cara por las uñas y una lesión en una oreja. La llevamos a una salita para que la revisaran y le hicieron un certificado médico”.

En paralelo, los dueños del local, José y Gladys, se mostraron enojados ante la viralización del video en diálogo con LM Neuquén. “Estoy muy molesto porque salió la publicación del video. Yo ya había arreglado con los padres de la clienta, habíamos hablado bien y salió esa publicación que le afectó a ellos y a nosotros igual. Más que nada porque las cámaras que salieron son nuestras, de mi negocio”, compartieron. José confirmó que la empleada trabajaba en el local hace aproximadamente seis meses y que continúa trabajando con ellos.