La Argentina, regular en un semáforo regional de cobertura con vacunación

La “persistencia” del sarampión sigue encendiendo luces de alarma en la región con casi 15.000 casos confirmados el año pasado, una cifra 32 veces mayor que en 2024. Aun así, los países no terminan de ponerse al día con la vacunación de calendario al nivel de cobertura poblacional como para poder controlarla y reducir el riesgo de nuevos brotes y la alta movilidad de personas que se prevé con el próximo Mundial. Un semáforo de desempeño regional con la vacunación indica que el de la Argentina fue regular, de acuerdo con los últimos registros disponibles por países.

En una alerta difundida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante lo que definió como un “marcado incremento de casos de sarampión en la región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026”, sus autoridades instaron –una vez más– a que los gobiernos, en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal), eleven en los próximos meses los porcentajes de vacunación con sus esquemas de calendario y tengan sistemas de vigilancia epidemiológica, confirmación y respuesta rápida ante la aparición de casos.

A finales del mes pasado, de acuerdo con los registros informados, el país notificó al Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional que, durante 2025, se confirmaron 36 contagios: fueron seis viajeros con los que se pudieron relacionar otros 15 casos. Hubo 14 personas más que se contagiaron y se informaron como “sin fuente de infección conocida”. Otro positivo seguía “en estudio” para determinar el origen.

“La alta incidencia de casos en niños pequeños, el alto porcentaje de personas no vacunadas y la persistencia de brotes en comunidades reticentes a la vacunación asociados a importaciones reflejan la necesidad urgente de restablecer y sostener coberturas ≥95% con dos dosis de vacuna triple viral [contra sarampión, rubeola y paperas], fortalecer la vigilancia epidemiológica sensible y oportuna, y consolidar la capacidad de respuesta rápida para evitar la reintroducción y transmisión endémica del virus en la región”, resumió la OPS en su alerta epidemiológica con cifras de 2025 y el mes pasado.

Su director, Jarbas Barbosa, había dicho en noviembre pasado en una conferencia de prensa de la que participó LA NACION que el escenario “inquieta” porque los países de la región ya estaban “recibiendo casos importados todas las semanas”.

En el país, a partir de este año, rige un cambio en la edad de aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral: se pasa a aplicar entre los 15 y 18 meses de vida, en lugar de los cinco años (antes del ingreso escolar) como era hasta el año pasado.

Esquemas con el cambio incorporado a partir de este año para la vacuna triple viral

El objetivo de reducir ese intervalo con la primera dosis del esquema recomendado, que contó con acuerdo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y la oficina en la Argentina de la OPS, fue “asegurar una protección temprana y más efectiva”, según informó el Ministerio de Salud de la Nación tras la reunión de ministros provinciales en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) de septiembre pasado. “La primera dosis brinda una protección del 80% y, con la aplicación de la segunda dosis, se alcanza una protección del 97%”, aclararon.

Juan Carlos Beltramino, pediatra y exdirector de Docencia e Investigación del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de Santa Fe, recordó cómo, en la década del 70, en la Argentina “era frecuente la internación de niños graves” por sarampión. “A pesar de los esfuerzos médicos, muchos fallecían por neumonía o encefalitis. Las últimas muertes registradas en el país ocurrieron en 1998; fueron 38 víctimas, en su mayoría bebés”, narró sobre esos años.

En diálogo con LA NACION, repasó que fue, en ese momento, cuando se incorporó la vacuna triple viral en el Calendario Nacional de Vacunación.

“Desde entonces, las buenas coberturas evitaron nuevas epidemias y muertes”, agregó. “​Sin embargo, para asegurar que el sarampión no reaparezca, es necesario que el 95% de la población cuente con las dos dosis de la vacuna. Los datos actuales son preocupantes: en la Argentina, la dosis del año de vida alcanzó solo al 83% de los niños y, al momento del ingreso escolar, casi la mitad no tenía colocada la segunda dosis. Si el virus circulara en los próximos meses, encontraría a nuestra región con una gran cantidad de personas susceptibles”, explicó. “El riesgo es real”, reforzó.

Naranja y rojo

De acuerdo con el semáforo de cobertura en la región que la OPS difundió con datos cerrados a 2024 (coincide con el último informe nacional publicado), la Argentina quedó con luz naranja, es decir, entre los 12 países con menos de un 90% de cobertura con la primera dosis, que se indica al año de vida. El valor nacional fue del 84%.

Niveles de cobertura con la primera dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubeola y paperas), por países en la región Organización Panamericana de la Salud

En cambio, con la segunda dosis, el país pasó a tener luz roja (rango más bajo), junto con otros 21 estados. La cobertura nacional, en ese caso, fue del 46%. La OPS mencionó que la vacunación empezó a mostrar una “leve” recuperación en los dos últimos años.

Entre los 36 casos confirmados en el país durante 2025, más de un tercio (14) no estaba vacunado o eso no se pudo determinar, mientras que seis tenían una sola dosis y ocho contaban con el esquema completo. Apenas dos casos necesitaron internación.

Niveles de cobertura con la segunda dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubeola y paperas) en la región, por países Organización Panamericana de la Salud

“El marcado incremento de casos de sarampión en la región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026 constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los estados miembros”, se instó con la alerta regional. De los más de medio millón de casos sospechosos que hubo en el mundo el año pasado, se confirmó casi la mitad.

En la región, fueron 14.891 los positivos declarados por 13 países –incluida la Argentina–. “Este total representa un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024”, acotaron. Hubo 29 decesos. Ayer, la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional con datos de enero indica que las notificaciones de las enfermedades febriles con exantema (erupción en la piel, como el sarampión o la rubeola) subieron un 296% durante el primer mes del año con respecto del promedio registrado para la misma época entre 2020 y 2025.

Aún no se incluían confirmaciones entre los 103 casos sospechosos que reportaron las jurisdicciones.

La OPS también pidió a las autoridades sanitarias nacionales “reforzar de manera prioritaria las actividades de vigilancia y vacunación de rutina y asegurar una respuesta rápida y oportuna ante casos sospechosos”, junto con las “búsquedas activas comunitarias, institucionales y de laboratorio para la identificación temprana de casos” en paralelo a intensificar la vacunación para “cerrar brechas de inmunidad”.

La tendencia con los datos informados por los países de “aumento sostenido” de la transmisión a diferencia de los cinco años anteriores “parece continuar en 2026”, se está previendo. Solo en las primeras tres semanas de enero, los 1031 casos son 43 veces más confirmaciones que a esa altura del año pasado. Los informaron Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, Chile, Guatemala y Uruguay.

Y los viajes son una de las principales preocupaciones por delante. “En el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y otros eventos masivos con alta movilidad de personas, la OPS recomienda a los países incrementar la sensibilidad de su sistema de vigilancia mediante la implementación de búsquedas activas, a fin de detectar oportunamente la ausencia o presencia de casos de sarampión y rubéola”, señalaron a propósito de la alerta regional.

“Hace apenas 90 días, el continente americano perdió el estatus de «zona libre de transmisión endémica de sarampión». Se han reportado brotes importantes en comunidades que rechazan la vacunación en los Estados Unidos, Canadá y México. Precisamente, en esos países se disputará, dentro de cuatro meses, el Mundial de fútbol. Cualquier viajero, pero especialmente quienes sigan a nuestra Selección, debe estar correctamente vacunado, por lo menos 15 días antes”, aconsejó Beltramino.

Opinó que, en ese contexto, “es muy oportuna” la decisión del Ministerio de Salud de adelantar la segunda dosis de la vacuna triple viral a los 18 meses de edad. “Las familias no deben postergar la inmunización. El inicio del ciclo lectivo es el momento ideal para verificar dos condiciones esenciales: que todos los chicos asistan a la escuela y que lo hagan con el carné de vacunas completo”, insistió el pediatra.

Signos de sospecha

El virus del sarampión se propaga a través de las microgotas de saliva o las secreciones respiratorias cuando esa persona tose, estornuda o habla. Esas secreciones que quedan en el aire o sobre superficies mantienen su capacidad de infectar entre dos y tres horas en el ambiente de viviendas, transporte, salas de espera, baños, aulas u oficinas, solo por poner algunos ejemplos.

El período de contagio se da entre cuatro días antes y cuatro días después de que aparece la erupción característica en la piel. Los primeros síntomas incluyen fiebre, enrojecimiento de los ojos, malestar general y goteo nasal como durante un resfrío, tos seca, dolor de garganta, entre otros.

Es una enfermedad de notificación obligatoria al sistema nacional de vigilancia sanitaria, con medidas de aislamiento para la persona que consulta con síntomas y sus acompañantes con solo la sospecha de que pueda tratarse de sarampión.

Esto, de acuerdo con recomendaciones del Ministerio de Salud, debe darse en todo caso que llegue a un centro de salud con temperatura en axila de más de 38ºC y erupción en la piel (exantema), más allá de cual sea su antecedente de vacunación.