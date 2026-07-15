La canasta básica aumentó 2,2% en junio; Trump amenaza con aniquilar la infraestructura energética iraní

El Presidente celebró el dato de inflación que se registró en junio. A través de su cuenta en la red social X, Milei replicó un mensaje del ministro Luis Caputo en donde posteó que el IPC de junio de 1,9% fue el más bajo en 10 meses. El titular de Economía destacó que el dato confirma la continuidad del proceso de desinflación impulsado por el Gobierno y remarcó que el índice volvió a perforar el piso del 2%.

A través de su cuenta en la red social X, Milei replicó un mensaje del ministro Luis Caputo en donde posteó que el IPC de junio de 1,9% fue el más bajo en 10 meses. El titular de Economía destacó que el dato confirma la continuidad del proceso de desinflación impulsado por el Gobierno y remarcó que el índice volvió a perforar el piso del 2%. La canasta básica aumentó 2,2% en junio. El Indec informó que una familia de 4 integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó 1.531.473 pesos para no ser pobre. El indicador acumuló un alza de 17% en el primer semestre del año y 35,7% en los últimos 12 meses. La suba de la canasta básica estuvo por encima del IPC, que cerró en 1,9%.

El Indec informó que una familia de 4 integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó 1.531.473 pesos para no ser pobre. El indicador acumuló un alza de 17% en el primer semestre del año y 35,7% en los últimos 12 meses. La suba de la canasta básica estuvo por encima del IPC, que cerró en 1,9%. Trump amenaza con aniquilar la infraestructura energética iraní la semana próxima si no se alcanza un acuerdo. El mandatario estadounidense advirtió que atacará a Irán “una noche tras otra”, y aseguró que la ofensiva de sus fuerzas armadas “continuará hasta que yo diga basta”. “No les va a quedar nada”, amenazó el mandatario durante una entrevista.

El mandatario estadounidense advirtió que atacará a Irán “una noche tras otra”, y aseguró que la ofensiva de sus fuerzas armadas “continuará hasta que yo diga basta”. “No les va a quedar nada”, amenazó el mandatario durante una entrevista. Ya se definió al primer finalista y el mundo habla de la actuación de España. La Roja borró de la cancha a los galos, que fueron criticados por los medios franceses. “Les Bleus sufrieron casi una lección de fútbol de los españoles”, escribió L’Équipe, mientras que Le Parisien definió al resultado como “una cruel desilusión”. España, que superó a Francia 2 a 0, espera rival en la final que se jugará el domingo en Nueva Jersey.

La Roja borró de la cancha a los galos, que fueron criticados por los medios franceses. “Les Bleus sufrieron casi una lección de fútbol de los españoles”, escribió L’Équipe, mientras que Le Parisien definió al resultado como “una cruel desilusión”. España, que superó a Francia 2 a 0, espera rival en la final que se jugará el domingo en Nueva Jersey. Argentina copó Atlanta. Los fanáticos realizaron el tradicional banderazo en la previa a la semifinal contra Inglaterra. Cientos de argentinos se reunieron en las calles de Atlanta mientras se ultiman los detalles del operativo de seguridad que se pondrá en marcha esta tarde en el partido, considerado de alto riesgo, del que van a participar efectivos policiales y de fuerzas especiales como la DEA y el FBI.

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