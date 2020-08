Uruguay favorece la radicación de empresas Fuente: Archivo

Ayer por la mañana, un lector argentino publicó una carta en el diario uruguayo El País dirigida al presidente de la república oriental, Luis Lacalle Pou, donde le consulta si tiene previsto "algún plan de contingencia para acoger una segura masiva inmigración productiva", haciendo referencia al deseo de muchos argentinos de mudarse "al otro lado del charco".

El autor de la carta es Javier Pilone, quien asegura que "la realidad político-social de nuestra nación (exrepública) Argentina avanza hacia un sistema que inevitablemente aleja a todos aquellos que amamos el trabajo y la responsabilidad". El argentino cuenta que pertenece a "un grupo de familias argentinas de clase media" que pondera la responsabilidad del trabajo y el cumplimiento de las normas.

Crecen las averiguaciones por propiedades en Montevideo Fuente: Archivo

Pilone argumenta que desea continuar con ese estilo de vida, en una tierra que "garantice estos preceptos de libertad", por lo que considera como el "destino más amigable" para sus propósitos a Uruguay.

La carta se enmarca en la situación actual de la Argentina, con una fuerte inseguridad, una estricta cuarentena y una percepción de falta de seguridad jurídica, que se combinó con un proyecto de impuesto a la riqueza, el efecto Vicentin y la ley de alquileres. Todos estos elementos sumados provocaron que aumentaran las consultas de argentinos que analizan irse a vivir a Uruguay.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay Fuente: AFP

Además, hace unos meses, Lacalle Pou, decretó una flexibilidad del régimen de residencia de extranjeros como parte del plan para captar inversores del exterior, incluyendo la radicación de familias, lo que apunta fundamentalmente a los argentinos, pero también a empresarios de cualquier otro país.

Aunque el país vecino presenta ventajas impositivas, Pilone aclara en su carta: "No somos grandes empresarios, no tenemos fortunas", y luego agrega, a modo de crítica del Gobierno argentino: "Lo poco material-económico que tenemos es muy factible lo perdamos a manos del robo legal institucional".

La playa de Pocitos en Montevideo Fuente: AFP

Por otro lado, el argentino le solicita al mandatario "algún material de difusión en el que consten las necesidades laborales/productivas" para poder cubrirlas. "Vemos a vuestro país a través de la ventana de la esperanza", completa Pilone.

La carta entera

Estimado Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay, Don Luis Lacalle Pou.

Estimados/as ciudadanos uruguayos, con el debido respeto:

No sé si algún día estas líneas llegarán a su mirada.

No sé si estas letras agónicas podrán ser alguna vez leídas por alguno/a de los ciudadanos/as de vuestra gran Nación. Pero no quiero quedarme con la "siesta intelectual" de no haberlo intentado.

Somos un grupo de familias argentinas de clase media, que tenemos como "conocimiento de vida" la responsabilidad del trabajo, y la afinidad por el cumplimiento y respeto de las normas.

Por cuestiones comunes a este grupo, deseamos continuar con ese estilo de vida social, en una tierra libre, que garantice estos preceptos de libertad, y que permita recibir nuestro aporte humano, para colaborar en el crecimiento de la comunidad. Para ello, vemos como el destino más amigable es vuestra patria, la querida y respetada República Oriental del Uruguay.

No estamos pidiendo ningún beneficio. Por el contrario. Justamente queremos distanciarnos de un estilo de vida que tiende cada vez más, a una sociedad que reclama derechos sin cumplir responsabilidades. Somos descendientes de inmigrantes que vinieron sin nada a esta tierra Argentina, simplemente a trabajar. a producir. a luchar por un futuro digno. tenemos esos genes. y no concebimos otra forma de vivir que no sea consumiendo lo que producimos en comunidad.

No somos grandes empresarios; no tenemos fortunas. Lo poco material-económico que tenemos es muy factible lo perdamos a manos del robo legal institucional.

Pero tenemos la mayor de las riquezas: sabemos lo que no queremos; sabemos cómo lograr lo que queremos; y sabemos que podemos porque ya lo hemos hecho.

Nuestra realidad actual es: "no tenemos dónde". Y aquí es donde este extenso pero necesario prólogo, se convierte en las inquietudes detalladas a continuación: ¿tiene vuestra Nación, vuestra sociedad, algún material de difusión en el que consten las necesidades laborales/productivas, y así proponernos para poder cubrirlas? ¿Cuál es el marco legal y requisitos que deberíamos cumplimentar para instalarnos productiva y socialmente en Uruguay? Dado que la realidad político-social de nuestra nación (ex república) Argentina avanza hacia un sistema que inevitablemente aleja a todos aquellos que amamos el trabajo y la responsabilidad, ¿tienen ustedes previsto algún plan de contingencia para acoger una segura masiva inmigración productiva?

Vemos a vuestro país a través de la ventana de la esperanza.

Tan cerca en las distancias, las costumbres y la sangre, pero lejanas en el no saber cómo llegar a ustedes.

Rogamos a quienes puedan/quieran, hacer llegar estas líneas a los medios de difusión uruguayos, para que su ciudadanía pueda tomar consciencia de lo mucho que tienen y deben defender para no caer en lo mismo que nosotros. Y para que además puedan permitirnos ser parte de vuestra sociedad, colaborando con nuestros conocimientos y esfuerzo, y aprendiendo y respetando vuestras envidiables normas sociales.

Solo es capaz de realizar los sueños, aquel que cuando llega la hora, sabe estar despierto.