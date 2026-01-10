Alerta en la Patagonia. Sigue activo el fuego en el Parque Nacional Los Alerces y se acerca a zonas pobladas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Unos 80 kilómetros al sur de El Hoyo, en Chubut –donde el lunes pasado se inició un incendio forestal que sigue quemando bosques y que mantiene a la población en vilo–, otro incendio continúa activo en el Parque Nacional Los Alerces. El fuego que comenzó en el lago Menéndez, en la zona norte del área protegida, avanza hacia Cholila y ya se encuentra a apenas nueve kilómetros de Villa Lago Rivadavia.

“El incendio en Los Alerces tiene tres flancos en zonas pobladas. Uno que viene lentamente hacia el sur, que pareciera el sector más manejable, entre la cabecera norte del lago Futalaufquen y el río Arrayanes. Otra lengua está tomando hacia el este por el valle del arroyo Colehual, y tiene bastante actividad. Se está intentando hacer una faja con topadoras para evitar que pase a jurisdicción provincial, por el límite este del parque. Y una tercera lengua de fuego va hacia el norte, a la altura del lago Rivadavia, a pocos kilómetros del límite norte del parque. Ahí ya se materializó una faja de contención y se afianzó con agua: en el caso de que no se pueda detener ese frente antes, se lo esperará en esa faja de control”, contó esta noche a LA NACION Danilo Hernández Otaño, intendente del parque nacional.

Entre ayer y hoy, ese frente, que se dirige hacia Villa Lago Rivadavia, avanzó unos seis kilómetros en línea recta.

El incendio en Los Alerces comenzó el 9 de diciembre pasado por la caída de rayos, aunque adquirió un comportamiento extremo durante esta semana, debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos. “La complejidad de control en el área inicial, con riscos altos, sin disponibilidad de agua y con una acumulación sobre el suelo de casi un metro de cañas secas, facilitó una propagación veloz en cuanto se combinaron las condiciones meteorológicas de altas temperaturas, baja humedad, inestabilidad atmosférica y vientos intensos”, señalaron desde el parque nacional.

El fuego avanza detrás del cerro La Momia Iván Miguens

Durante las últimas noches, las tareas de combate se concentran en preservar las poblaciones, con cisternas y cuadrillas de brigadistas y bomberos a modo de guardia. Durante el día se trabaja en los múltiples focos que hay a lo largo de la ruta provincial 71, especialmente entre el lago Verde y el lago Rivadavia.

“No ha habido hasta el momento ninguna pérdida de vidas humanas, que es lo prioritario, ni de infraestructura. Por estas horas está complicado para que los medios aéreos puedan efectuar disparos de agua, por la acumulación de humo que disminuye prácticamente a cero la visibilidad en el aire”, agregó Hernández Otaño.

Por el momento, el alerce milenario denominado El Abuelo y la zona del glaciar Torrecillas, dos de los principales atractivos del parque nacional, están a salvo. “Estar por estas horas dentro del parque es tristísimo, la margen oeste del lago Verde se quemó completa. Que lugares como el alerzal milenario y el Torrecillas se mantengan a resguardo depende de las condiciones de viento, que varían minuto a minuto”, comentó Ailín Feu, secretaria de Turismo de la localidad de Cholila. En ese destino y los valles que lo circundan se evacuaron preventivamente todos los turistas, al tiempo que se suspendió la Fiesta Nacional del Asado.

Los pobladores de Cholila buscan resguardar sus vacas Gentileza Iván Miguens

Diferentes pobladores de Cholila y alrededores se mantienen en alerta por sus viviendas y sus animales, dado que allí la actividad rural es central. “Está muy fea la situación detrás del cerro La Momia. Ayer estuvimos allí de madrugada sacando las vacas de una familia amiga de la veranada, lo mismo que están haciendo muchos vecinos”, dijo Iván Miguens, un guía de la zona.

Para los próximos días en la zona se esperan condiciones generales de alta temperatura, baja humedad y viento constante. Nuevos contingentes de brigadistas de otros parques nacionales, de la Policía Federal y de las Brigadas Forestales de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) arribarían durante este fin de semana.