Martín Demichelis y sus hijos fueron arrastrados por la corriente en Punta del Este y tuvieron que ser rescatados

En medio de la difusión del video en el que se lo vio discutir con su nueva novia dentro de un auto en José Ignacio, Uruguay, un nuevo episodio puso a Martín Demichelis en el foco de la atención. En las últimas horas, se viralizó un clip en el que el exfutbolista y sus hijos casi se convierten en protagonistas de lo que podría haber sido una tragedia.

Martín Demichelis y sus tres hijos fueron rescatados por guardavidas Rodrigo Nespolo - Digital Canon

La información se dio a conocer este jueves en A la tarde (América TV), ciclo en el que no solo mostraron las imágenes, sino que reconstruyeron el minuto a minuto de un rescate. Según detalló Karina Mazzocco, el incidente ocurrió el pasado 31 de diciembre en una zona de Laguna Escondida, donde está terminantemente prohibido bañarse. El DT y sus tres hijos -Bastian, Lola y Emma- quedaron atrapados por la fuerza del agua y, ante la ausencia de guardavidas en servicio, la situación se volvió desesperante.

El momento en el que la familia Demichelis estaba atrapada en el mar (Foto: Captura TV)

El azar jugó a su favor: un grupo de rescatistas que se encontraba de franco practicaba surf en las cercanías. Al advertir el peligro, no dudaron en abandonar sus tablas para adentrarse en el mar y auxiliar a la familia.

Por su parte, Oliver Quiroz aportó detalles al respecto: “Esta información nos llega el martes de esta semana, nos cuenta un poco y nos ponen en contexto de cómo se había dado que la familia Demichelis se estaba ahogando en la playa de Laguna Escondida, en José Ignacio. Entonces, nos comienza a llegar esta información, comenzamos a trabajarla, porque obviamente si no teníamos ningún video, ninguna foto, no podíamos ponerlo al aire. Hasta que hoy, hace unas horas, nos llega el video donde nos cuentan un poco también, nos ponen en contexto del día, que fue el 31 de diciembre”.

Mientras que la conductora del ciclo remarcó que Demichelis y los pequeños quisieron darse un baño ante las temperaturas extremas, Luis Bremer lanzó: “Chicos, podrían haber muerto. Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso”.

En ese sentido es que en el estudio la discusión también giró en torno a la imprudencia de ingresar al mar en una playa señalizada como peligrosa. Claudia Medic, una de las panelistas, fue tajante: “Tenés que ser muy salame. Si hay carteles que dicen ‘No te podés bañar’, no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis”.

La información sobre el susto que vivió el exfutbolista en el mar se conoció tan solo un día después de que se filtrara un video en el que se lo vio discutir en pleno estacionamiento de La Susana, un exclusivo parador de José Ignacio con Micaela Benítez, su actual pareja.

Micaela Benítez aclaró su pelea con Martín Demichelis

Ante la situación, Benítez rompió el silencio y decidió aclarar lo sucedido. En diálogo con Oliver Quiróz, la joven dio detalles sobre el intercambio que tuvo con su novio a la vista de todo el mundo.“Podés hablar conmigo directamente para despejar todas las dudas”, dijo de manera directa en un mensaje de texto.

La discusión de Martín Demichelis con Micaela Benítez se volvió viral tras ser grabada por una persona que se escondió en el estacionamiento de La Susana (Fuente: captura de pantalla / América TV)

“Nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”, le dijo al mismo tiempo que explicó que los dos decidieron subirse al auto por una cuestión de intimidad y para mantenerse al resguardo, algo que querían evitar se diera a conocer. “El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto”, completa.