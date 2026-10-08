La CGT marcha hoy contra el Gobierno; la industria y la construcción tuvieron una leve recuperación en agosto

La industria y la construcción tuvieron un avance mensual en agosto, pero cayeron en la medición interanual . Crecieron 1,9% y 0,4% respectivamente con relación al mes anterior, pero la producción manufacturera retrocedió 3,2% interanual y la construcción 4,4%. Los datos del Indec muestran un cambio de tendencia después de la caída de julio en ambos rubros.

Crecieron 1,9% y 0,4% respectivamente con relación al mes anterior, pero la producción manufacturera retrocedió 3,2% interanual y la construcción 4,4%. Los datos del Indec muestran un cambio de tendencia después de la caída de julio en ambos rubros. Avanza el cierre del penal de Devoto. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y su par porteño van a firmar un convenio en las próximas horas para formalizar la entrega del complejo penitenciario de Marcos Paz a la Nación. El acuerdo establece garantizar las condiciones de seguridad y control durante todas las etapas del traslado de los internos de la cárcel porteña al nuevo complejo penitenciario.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y su par porteño van a firmar un convenio en las próximas horas para formalizar la entrega del complejo penitenciario de Marcos Paz a la Nación. El acuerdo establece garantizar las condiciones de seguridad y control durante todas las etapas del traslado de los internos de la cárcel porteña al nuevo complejo penitenciario. La CGT vuelve a movilizarse contra el Gobierno. La central va a marchar esta tarde a la Secretaría de Industria en rechazo a las medidas económicas de la Casa Rosada y su impacto en la industria, la construcción y el comercio. Pablo Moyano confirmó su participación en la movilización y cuestionó la falta de mayor presencia en la calle de la CGT y el peronismo.

La central va a marchar esta tarde a la Secretaría de Industria en rechazo a las medidas económicas de la Casa Rosada y su impacto en la industria, la construcción y el comercio. Pablo Moyano confirmó su participación en la movilización y cuestionó la falta de mayor presencia en la calle de la CGT y el peronismo. Pedro Sánchez lamentó la muerte de la mujer de 87 años desalojada a la fuerza en España . El deceso de Maricarmen Abascal, quien había sido desalojada, se dio en medio de la crisis de vivienda que vive el país y que provocó el adelanto de las elecciones generales. La señora estaba internada en un hospital desde hace dos semanas al no haber conseguido revocar su cuarto intento de desalojo.

El deceso de Maricarmen Abascal, quien había sido desalojada, se dio en medio de la crisis de vivienda que vive el país y que provocó el adelanto de las elecciones generales. La señora estaba internada en un hospital desde hace dos semanas al no haber conseguido revocar su cuarto intento de desalojo. Colapinto se prepara para el GP de Singapur. Este fin de semana se disputa la 17ma fecha de la temporada de la F1. Mañana comienza la única sesión de entrenamiento libre debido al formato Sprint que se corre el sábado. La carrera será el domingo desde las 9 de la mañana, hora argentina.

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