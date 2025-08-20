La ciclogénesis no da respiro: así quedaron las Altas Cumbres luego de una intensa nevada

La ciclogénesis trajo lluvia, viento y también nieve. Durante la madrugada del martes, el Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba, amaneció tapizado de blanco. La caída de nieve fue tan incesante que, en un lapso inferior a 24hs, la región tuvo un descenso térmico de diez grados. Autoridades policiales prohibieron la circulación de vehículos en la zona.

Cordoba: nieve en Traslasierra

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que la nieve aparezca en un lugar no tan habitual como la región de Traslasierra, se debe a la combinación entre los altos niveles de humedad y un sistema de baja presión térmica.

❄️🌨️ #Ahora | Con maquinaria vial se trabaja en el retiro de nieve acumulada sobre el camino de #AltasCumbres. Una vez finalizadas las tareas y garantizada la seguridad vial, se procederá a habilitar el tránsito en la zona. pic.twitter.com/58XMbkXbdl — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) August 20, 2025

El inusual paisaje despertó rápidamente el interés de vecinos y turistas que se acercaron con sus teléfonos celulares para viralizar en redes sociales las postales blancas.

❄️ ¡Volvió la nieve a Córdoba!

Los copos tiñen de blanco el paisaje en las Altas Cumbres.



Hermosas postales de 📸 Parador Julio Cesare.

𝗖𝗢́𝗥𝗗𝗢𝗕𝗔 ♾ 𝗗𝗜𝗦𝗙𝗥𝗨𝗧𝗔́ 𝗠𝗔́𝗦 𝗙𝗔́𝗖𝗜𝗟 pic.twitter.com/AEgawesYtB — Córdoba Turismo (@turismocba) August 19, 2025

Informaron las autoridades que el parador Giulio Cesare fue el punto más afectado. En el lugar, operarios de Vialidad y de la Policía Caminera de Córdoba trabajan a todo pulmón para la reapertura de la ruta.