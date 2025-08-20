LA NACION

La ciclogénesis no da respiro: así quedaron las Altas Cumbres luego de una intensa nevada

Por el fenómeno climático que afecta desde el lunes a gran parte del país, Córdoba se convirtió en una postal blanca; las rutas permanecen cerradas

El Camino de las Altas Cumbres tapizado de blanco
La ciclogénesis trajo lluvia, viento y también nieve. Durante la madrugada del martes, el Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba, amaneció tapizado de blanco. La caída de nieve fue tan incesante que, en un lapso inferior a 24hs, la región tuvo un descenso térmico de diez grados. Autoridades policiales prohibieron la circulación de vehículos en la zona.

Cordoba: nieve en Traslasierra
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que la nieve aparezca en un lugar no tan habitual como la región de Traslasierra, se debe a la combinación entre los altos niveles de humedad y un sistema de baja presión térmica.

El inusual paisaje despertó rápidamente el interés de vecinos y turistas que se acercaron con sus teléfonos celulares para viralizar en redes sociales las postales blancas.

Informaron las autoridades que el parador Giulio Cesare fue el punto más afectado. En el lugar, operarios de Vialidad y de la Policía Caminera de Córdoba trabajan a todo pulmón para la reapertura de la ruta.

