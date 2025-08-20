LA NACION

Inundaciones en el conurbano: impactantes videos de los estragos que dejó la llegada de la ciclogénesis

LN+ recorrió zonas anegadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires tras las lluvias torrenciales; postales de una jornada bajo el agua; qué dicen las previsiones del SMN

En un día llovió el promedio de un mes
Varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanecieron con calles anegadas este miércoles debido a las fuertes lluvias provocadas por la ciclogénesis. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta naranja por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento, y eso se tradujo en pozos, barros por todos lados y basura flotando, tras la llegada del fenómeno.

Villa Celina bajo agua
Los informes meteorológicos indicaron que llovieron 88 milímetros en 24 horas. Las acumulaciones de precipitaciones, acompañados por ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, superaron el promedio mensual de agosto.

El móvil de LN+ encontró calles de barro, grandes charcos con basura y pozos que hacían intransitable el paso en distintos puntos del conurbano, como en Villa Celina y Quilmes.

En esta última ciudad se registraron restos de basura mezclada con escombros en las calles y veredas, y agua turbia que cubría las ruedas de los autos. En la otra se veían peatones caminar con gran dificultad y con pasos cuidados por las calles de barro anegadas. En ambas resaltaban la ausencia de asfalto y desagües pluviales evidenciado un barrido y una limpieza ineficaces.

Quilmes pasada por agua
Hasta cuándo seguirán las lluvias

La ciclogénesis se despide de a poco del país en dirección al océano Atlántico con lluvias y fuertes ráfagas de viento en CABA, PBA, y Santa Fe, Entre Ríos.

Las previsiones meteorológicas señalaron que las precipitaciones continuarán hasta este miércoles al mediodía acompañadas por fuertes vientos y abundante nubosidad. Las marcas oscilarán entre los 18°C a 12 °C.

Respecto al jueves, se prevé un día soleado, aunque nuboso, sin variación drástica de las temperaturas. El viernes volverían las lluvias, aunque serían aisladas y pasajeras.

