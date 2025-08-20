Inundaciones en el conurbano: impactantes videos de los estragos que dejó la llegada de la ciclogénesis

Varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanecieron con calles anegadas este miércoles debido a las fuertes lluvias provocadas por la ciclogénesis. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta naranja por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento, y eso se tradujo en pozos, barros por todos lados y basura flotando, tras la llegada del fenómeno.

Villa Celina bajo agua

Los informes meteorológicos indicaron que llovieron 88 milímetros en 24 horas. Las acumulaciones de precipitaciones, acompañados por ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, superaron el promedio mensual de agosto.

El móvil de LN+ encontró calles de barro, grandes charcos con basura y pozos que hacían intransitable el paso en distintos puntos del conurbano, como en Villa Celina y Quilmes.

En esta última ciudad se registraron restos de basura mezclada con escombros en las calles y veredas, y agua turbia que cubría las ruedas de los autos. En la otra se veían peatones caminar con gran dificultad y con pasos cuidados por las calles de barro anegadas. En ambas resaltaban la ausencia de asfalto y desagües pluviales evidenciado un barrido y una limpieza ineficaces.

Quilmes pasada por agua

Hasta cuándo seguirán las lluvias

La ciclogénesis se despide de a poco del país en dirección al océano Atlántico con lluvias y fuertes ráfagas de viento en CABA, PBA, y Santa Fe, Entre Ríos.

Las previsiones meteorológicas señalaron que las precipitaciones continuarán hasta este miércoles al mediodía acompañadas por fuertes vientos y abundante nubosidad. Las marcas oscilarán entre los 18°C a 12 °C.

Respecto al jueves, se prevé un día soleado, aunque nuboso, sin variación drástica de las temperaturas. El viernes volverían las lluvias, aunque serían aisladas y pasajeras.