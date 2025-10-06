La Ciudad anunció la apertura al público del mirador del Obelisco

La Ciudad de Buenos Aires anunció la apertura oficial al público del nuevo Mirador Obelisco a partir del próximo mes. El atractivo turístico -que tuvo una prueba piloto en abril de este año- que ofrece vistas panorámicas de Buenos Aires abrirá el 1 de noviembre, pero quienes deseen visitarlo ya pueden adquirir las entradas en preventa.

El monumento, que abre sus puertas por primera vez en 89 años, permanecerá disponible todos los días de 9 a 17. “El mirador panorámico es un nuevo atractivo turístico que cambiará la manera de ver nuestra Ciudad y su patrimonio, como en las grandes metrópolis del mundo”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el lanzamiento.

El anuncio se dio en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) -uno de los eventos más importantes del mundo para la industria- que reunió a más de 140 mil visitantes en el predio de La Rural y contó con la presencia de todas las provincias del territorio nacional y más de 55 países.

El mirador está ubicado en la punta del Obelisco. LUIS ROBAYO - AFP

Desde la Ciudad indicaron que la preventa ya está disponible a través de la web miradorobelisco.com.ar. “Este avance es un hito turístico y cultural que posiciona a la Ciudad en el circuito global de grandes miradores urbanos. Es el resultado de un trabajo en conjunto con el sector privado que nos va a permitir seguir dando a conocer nuestra identidad al mundo”, expresó el presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan.

Cómo será la experiencia

En abril de este año, la Ciudad habilitó la inscripción para una serie de visitas gratuitas en las que se anotaron más de 20.000 personas. Se ingresa desde la Plaza de la República por la única puerta que tiene el Obelisco, orientada hacia el oeste, sobre la Av. Corrientes. Se accede al ascensor del mirador 360° a través de ocho escalones. Allí se instaló un ascensor vidriado que permite el ascenso y descenso en grupos de cuatro personas en turnos rotativos de 15 minutos.

El ascensor está sostenido mediante un sistema de anclajes y bordeado por una escalera metálica para casos de emergencia.

La posibilidad de subir comenzará a partir de 1 de noviembre. Soledad Aznarez

La tarifa será de $36.000 para extranjeros y de $18.000 residentes argentinos (con acreditación de documento).

En agosto, el gobierno porteño adjudicó la licitación para la prestación de los servicios del Mirador Obelisco a la Unión Transitoria Autotransporte Andesmar. La concesión fue otorgada por un plazo de cinco años, con un canon mensual que permitirá que la Ciudad recupere la inversión realizada para el proyecto, según indicaron. La construcción, en tanto, la llevó adelante, luego de una licitación, la empresa Servas, que, según su página oficial, diseñó, fabricó e instaló la estructura.

El Obelisco fue diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, autor también del vecino Teatro Gran Rex, y construido en 1936. El ahora Monumento Histórico Nacional se inauguró el 23 de mayo de 1936 como homenaje al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires. Con un peso aproximado de 170 toneladas, domina la intersección de dos de las avenidas más icónicas de la ciudad.