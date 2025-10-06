Un especialista explicó en detalle el aporte clave del Nobel de Medicina para desarrollar futuros tratamientos

Los científicos estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell, y el japonés Shimon Sakaguchi fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel Medicina 2025. En ese contexto, el especialista Jorge Tartaglione brindó detalles acerca del aporte a la comunidad científica de este aporte, al tiempo que destacó la implicancia clínica en los pacientes que presentan enfermedades autoinmunes.

“Es fascinante”, comenzó diciendo el experto durante una entrevista con LN+. Y añadió: “Si vos tenés una enfermedad autoinmune, o tenés miedo al cáncer, toda la investigación es espectacular”.

En ese marco, Tartaglione invitó a reflexionar: “Vos pensá que nosotros tenemos en nuestro organismo un mecanismo de defensa, que evita que se multipliquen células o que un microorganismo que viene de cualquier lado se meta, y nos defiende. Pero, a veces, ese sistema de defensa empieza a atacar a nuestras propias células, se pasa de rosca”.

Un especialista explico en detalle el aporte que hicieron los ganadores del Nobel de Medicina

Qué descubrieron los ganadores del Nobel de Medicina 2025

El investigador japonés, Sakaguchi, investigó las células que son “guardianes” de los mecanismos de defensa del organismo. “Dijo ‘esta célula va a impedir que nuestro propio sistema nos ataque’”, precisó Tartaglione.

Luego, los científicos estadounidenses encontraron el gen que hace que esa célula aparezca.

“Entre la célula que encontró (el japonés) y el gen que descubrieron los americanos, hace que esto se potencie”, dijo el especialista, al referirse al avance científico que representa el hallazgo.

Los científicos abrieron el camino para crear y potenciar nuevos tratamientos contra enfermedades autoinmunes Shutterstock - Shutterstock

Al respecto, enumeró los tratamientos que se beneficiarían del descubrimiento que valió el Premio Nobel de Medicina: “El desarrollo del futuro tratamiento para el cáncer, enfermedades autoinmunes, de cualquier enfermedad”, e insistió: “Es fascinante”.

“Todos los años es algo nuevo. Yo creo que nosotros tenemos en nuestro país alguien que también va a desarrollar este tema”, consideró. Sobre el final, subrayó: “El mensaje más claro es que la entrega del Premio Nobel tiene una implicancia clínica que llega a nosotros”.

Qué criterio tuvo el tribunal para elegir a los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025

Los ganadores del Premio Nobel de Medicina son seleccionados por la Asamblea Nobel de la universidad médica sueca Instituto Karolinska. En tanto, reciben un premio de 11 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares), así como una medalla de oro entregada por el rey de Suecia.

Según el Instituto, los tres ganadores pusieron de relieve las llamadas células T reguladoras, que actúan como guardias de seguridad del sistema inmune y evitan que las células inmunitarias ataquen a nuestro propio organismo.

“La esperanza es poder tratar o curar enfermedades autoinmunes, proporcionar tratamientos más efectivos contra el cáncer y prevenir complicaciones graves después de los trasplantes de células madre”, destacó el tribunal durante un panel en Estocolmo.

La tolerancia inmune periférica se trata de una de las formas en que el cuerpo ayuda a mantener el sistema inmunológico en equilibrio y evita que ataque sus propios tejidos en lugar de a los invasores externos.

Our immune system is an evolutionary masterpiece. Every day it protects us from the thousands of different viruses, bacteria and other microbes that attempt to invade our bodies. Without a functioning immune system, we would not survive.



One of the immune system’s marvels is its… pic.twitter.com/TzBWuIrTgn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Este tipo de descubrimientos permiten impulsar el desarrollo de posibles tratamientos médicos que actualmente se evalúan en ensayos clínicos.

Mary Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi have been awarded the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their groundbreaking discoveries concerning peripheral immune tolerance that prevents the immune system from harming the body.



The Nobel Prize laureates… pic.twitter.com/h2yVHYSbxH — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025