La ciudad de Buenos Aires tendrá su vuelta al mundo en Puerto Madero

Muchas veces, los anuncios de obras se quedan en la nada. No es raro, en la agenda de la ciudad, que proyectos, obras y licitaciones se demoren. Algunos se abandonan, otros se retoman después de mucho tiempo. Tal es el caso de la Rueda de Buenos Aires, una vuelta al mundo que buscará convertirse en la próxima atracción turística de Puerto Madero, y de la que se viene hablando desde, por lo menos, 2016. Casi una década más tarde, ya se empezaron a dar los primeros pasos para concretar su instalación.

En aquel entonces, la Corporación Puerto Madero, una sociedad anónima integrada en partes iguales por los Estados nacional y porteño, —y creada originalmente para transformar una zona que estaba destinada al puerto en un barrio planificado—, anunciaba el llamado a licitación para la obra.

Aunque las obras concretas todavía no empezaron, ya puede verse el vallado de seguridad instalado en el Dique 1 de Puerto Madero Soledad Aznarez

Originalmente iba a ubicarse en el Dique 2, limitado por el boulevard Rosario Vera Peñaloza y Azucena Villaflor, y con la Universidad Católica Argentina (UCA) enfrente. Pero ya en 2019, por el rechazo de la institución educativa, se había planteado moverlo hacia el Dique 1. De la corporación confirmaron que ahí es donde se emplazará.

Con esta incorporación en las calles porteñas, Buenos Aires pasaría a formar parte de una lista ciudades que lograron hacer de las norias gigantes un foco internacional de su geografía: la más conocida, el London Eye, en Gran Bretaña, que se inauguró en 2000; la Great Wheel of Seattle, en 2012, en la ciudad homónima del estado de Washington; o el Singapore Flyer, en 2008 en Singapur.

El London Eye de Londres

“Aunque todavía no es visible desde el dique, ya comenzaron las primeras tareas para la instalación de la Rueda de Buenos Aires, una atracción turística de gran escala que se levantará sobre el Dique 1 de Puerto Madero. Por ahora, se ejecutaron trabajos preliminares, como la instalación del cerco perimetral, autorizado por el GCBA, que delimita el área de trabajo y garantiza seguridad para peatones y operarios. Además, se encuentra en elaboración el proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle”, aseguraron fuentes de la Corporación de Planeamiento Metropolitano (CPM), que es el relanzamiento de la antigua Corporación Puerto Madero.

El GCBA ya aprobó los planos y otorgó el permiso de ejecución de obra Soledad Aznarez

Entre las autorizaciones que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) emitió, según contaron, se encuentra el permiso de ocupación de la vía pública, el registro del plano del proyecto, la declaración de interés turístico y el permiso de ejecución de obra civil.

Son puntos claves, porque aquel otro proyecto que iba a realizarse en 2019, con las mismas características, se topó con algunas complicaciones: problemas con las importaciones, permisos vencidos y trámites trabados. De hecho, también explicaron que el proyecto tuvo demoras debido a las restricciones en los procesos de importación de componentes esenciales, sobre todo de la rueda principal, que se fabrica en el exterior.

Las mismas características

“Estas dificultades estuvieron vinculadas al anterior Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), hoy reemplazado por el nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI). Estas demoras impactaron en el cronograma original del proyecto, por lo que CPM y la empresa adjudicataria acordaron prórrogas para adecuar los plazos y asegurar la continuidad de la obra”, remarcaron.

Las características son las mismas que las anunciadas hace años: tendrá 79 metros de diámetro, capacidad total para transportar 288 personas por viaje, en 36 cabinas cerradas y climatizadas, es decir, ocho visitantes por cabina. Además, estará asentada sobre una plataforma de hormigón armado de más de 1100 metros cuadrados, que se anclará, como dijeron, en “el espejo de agua”, y estará iluminada con tecnología LED. “El tiempo estimado para su finalización es de 15 meses desde el inicio formal de la obra”.

Los trabajos podían tardar 15 meses del incio formal de las obras Soledad Aznarez

En cuanto a la inversión, de la CPM contaron que su construcción no implica un gasto público, sino una inversión “100% por cuenta del explotador”. Este, a su vez, deberá abonar un canon anual a CPM, titular del terreno, que en 2023 eran US$320.000 y este año no especificaron el monto. “Además, como titular del espejo de agua donde se va a emplazar la obra, CPM se comprometió a otorgar un derecho de uso (usufructo) sobre ese espacio. Sin embargo, dicho derecho aún no fue formalmente otorgado. Una vez que ese plazo termine, la estructura pasará a ser propiedad de CPM, que podrá optar por conservarla o, si así lo prefiere, que la retire RDBA S.A y se devuelva el espejo de agua a su estado original”, agregaron.

RDBA S.A. es la empresa que se quedó con la concesión de la rueda en 2019. Luego, en 2022 la CPM realizó un Concurso de Proyectos Integrales, como figura en el Boletín Oficial de principios de ese año. Las siglas representan el nombre del proyecto, Rueda de Buenos Aires. Es una compañía que pertenece a Hernán De Laurente, íntimo de Marcelo Tinelli (con quien es socio en el proyecto de vinos Lorenzo Wines) y que fue creada específicamente para este proyecto.

Esta es la responsable del desarrollo, financiación, construcción, mantenimiento y operación de la noria. Según lo informado por la empresa, la estructura principal está siendo fabricada en China por JINMA Entertainment Corp. Ltd. La empresa china suplantó a Golden Horse, de misma nacionalidad, que hasta 2023 iba a ser la constructora. En la página web, Jinma, fundada en 2007, se presenta como especialista en la construcción de atracciones para parques de diversiones.