La Ciudad encendió el árbol navideño del Obelisco: hubo show musical a cargo Fer Dente

La Ciudad encendió su iluminación navideña frente al Obelisco con un show musical y un acto público que, según informó el Gobierno porteño, dio inicio a la etapa de festejos y ornamentación que se extenderá hasta el 7 de enero.

El evento incluyó un conteo regresivo, la participación de estudiantes de escuelas públicas y la proyección de un mapping sobre el monumento. El gobierno de la ciudad además presentó la ubicación de los árboles navideños instalados en plazas y espacios representativos de cada una de las quince comunas.

El acto de apertura estuvo a cargo del actor y cantante Fer Dente, quien animó la fiesta y llevó a cabo la cuenta regresiva que antecedió al encendido completo de la Plaza de la República. Cuatro alumnos porteños —Santiago Sepliarsky, Tiziano Vega, Nayara Gutiérrez y Sofía Muñoz— fueron elegidos para activar el botón que simbolizó el inicio de la iluminación navideña.

Fer Dente fue encargado de animar la fiesta y cantó algunas canciones navideñas GCBA

La ornamentación del área incluyó la intervención del BA Verde de la Plaza de la República, donde se instalaron esculturas lumínicas y un pesebre. En ese mismo espacio se proyectó un mapping sobre el Obelisco, que volverá a exhibirse el miércoles 24 entre las 21 y las 2 de la mañana. Tras el encendido general, Dente interpretó dos canciones navideñas. Después de eso, llegó el cierre con el Coro Gospel AfroSound para desear “Merry Christmas”.

“Queremos que esta Navidad nos encuentre reunidos y hermanados. Las Fiestas son un momento para valorar y agradecer lo bueno: la familia, los amigos, los afectos, todas las cosas positivas que nos hacen bien, que nos ayudan a seguir siempre adelante y nos hacen fuertes para afrontar los enormes desafíos que siempre tenemos”, sostuvo el jefe de gobierno, Jorge Macri.

El Gobierno porteño informó que la celebración de las Fiestas en la Ciudad incluye árboles en diferentes plazas y puntos de cada comuna. Esta celebración cuenta también con un paseo navideño en Plaza Sicilia, en Palermo, donde se instaló un jardín lumínico y un mercado temático. Allí se programaron además shows sinfónicos y actividades asociadas al espíritu navideño.

Según se informó, otras plazas tendrán talleres y espectáculos para chicos, mientras que los centros comerciales a cielo abierto y los mercados gastronómicos de la Ciudad organizarán acciones especiales, sorteos y descuentos.

El evento realizado en el Obelisco inauguró un período de actividades y decoración especial que estará presente hasta el siete de enero en todas las comunas de la Ciudad GCBA

Dónde ver los árboles de Navidad en la Ciudad

Comuna 1: Cantero Central Rodolfo Ortega Peña - Av. 9 de Julio y Arenales.

Comuna 2: Plazoleta Brigadier Gral. Tomás de Iriarte - Av. Libertador 2050.

Comuna 3: Plaza Miserere - Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón.

Comuna 4: Barrio Estación Buenos Aires - Av. Suárez y Roberto Sánchez y Vuelta de Rocha - Av. Pedro de Mendoza y Rocha (La Boca).

Comuna 5: Plaza Almagro - Bulnes y Sarmiento.

Comuna 6: Plazoleta Greslebin - Av. Díaz Vélez y Av. Leopoldo Marechal.

Comuna 7: Parque Chacabuco - Av. Asamblea y Emilio Mitre.

Comuna 8: Rotonda de Av. Escalada y Av. Francisco Fernández de la Cruz.

Comuna 9: Parque Alberdi - Av. Lisandro de la Torre y Av. Directorio.

Comuna 10: Plaza de la Bandera - Av. Juan B. Justo y Carrasco.

Comuna 11: Plaza Arenales - Chivilcoy y Nueva York.

Comuna 12: En Pico y Balbín.

Comuna 13: Plaza Barrancas de Belgrano - Av. Virrey Vertiz y Juramento.

Comuna 14: Plaza República Islámica de Irán - Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento y Plaza Sicilia - Av. Del Libertador y Sarmiento.

Comuna 15: Parque Los Andes - Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes.

Además de los árboles, calles y avenidas están decoradas con ornamentación lumínica en zonas comerciales y corredores urbanos como las avenidas Santa Fe, Corrientes, Callao, Córdoba, Rivadavia, Gaona, Cabildo, Federico Lacroze, Triunvirato, Del Libertador, Figueroa Alcorta, Caseros, Martín García, San Juan, Díaz Velez, Honorio Pueyrredón, Pedro Goyena y Caminito, entre otras.