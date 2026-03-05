La constructora del edificio de Parque Patricios empezó con las tareas de apuntalamiento de la estructura

La empresa constructora COSUD informó a través de un nuevo comunicado los avances en la atención del derrumbe ocurrido en el sector de cocheras del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, desarrollado en el marco del plan ProCreAr. Según detalló la firma, el foco principal de las acciones actuales está puesto en el apuntalamiento preventivo de la estructura, la desvinculación de la zona afectada y la verificación del estado estructural del conjunto.

Vista del sector interno del complejo Estación Buenos Aires donde se observa el colapso de la losa sobre las cocheras, imagen que permitió dimensionar la magnitud del derrumbe ocurrido en Mafalda 907, en Parque Patricios Ricardo Pristupluk

De acuerdo con la empresa, esas intervenciones se ejecutarán con personal especializado y bajo estrictos estándares de seguridad, con el objetivo de minimizar riesgos para todos los involucrados. En ese marco, COSUD señaló que, en cumplimiento de la normativa vigente, presentó ante la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Plan Ejecutivo de Trabajo para su aprobación.

La constructora indicó que la ejecución de esas tareas tiene como finalidad el reingreso de los residentes en el menor plazo posible. En el cierre del comunicado, COSUD sostuvo que prioriza la seguridad de los residentes afectados y que informará oportunamente sobre nuevos avances.

El nuevo pronunciamiento de la empresa llega después del derrumbe ocurrido en la madrugada del martes en el estacionamiento subterráneo del complejo ubicado en Mafalda 907, un episodio que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y a evacuar a cientos de vecinos. Según la información oficial difundida por el Gobierno porteño, fueron evacuados 175 departamentos correspondientes a los cuatro edificios que rodean el estacionamiento afectado; en paralelo, desde el Gobierno de la Ciudad señalaron a este medio que se trabajó sobre una población de aproximadamente 300 personas desalojadas en el operativo.

Un grupo de vecinos espera noticias sobre cuándo podrán volver a sus hogares . Santiago Filipuzzi

Desde la Ciudad informaron ayer a este medio que se garantizó alojamiento para dormir a los vecinos evacuados mientras no puedan regresar a sus viviendas. Según precisaron, si bien responsables de COSUD y el administrador del edificio estaban en contacto con los residentes, funcionarios de la Ciudad —a través de áreas de Gobierno y de Desarrollo Humano y Hábitat— intervinieron para asegurar que todos tuvieran dónde pasar la noche.

El derrumbe se produjo sobre la losa ubicada en el subsuelo del estacionamiento del complejo. A las 4.45, un llamado al 911 alertó sobre el colapso, y a partir de allí se dispuso la evacuación preventiva. De acuerdo con la información oficial, el operativo se realizó de manera ordenada y sin heridos ni personas atrapadas. En las tareas participaron dotaciones de Bomberos, personal del SAME, la división K9, el Grupo Especial de Rescate, cápsulas de Despliegue de Intervención Rápida de la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y la Red de Atención.

Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó que el derrumbe afectó columnas del subsuelo y de la planta baja de los edificios lindantes, y advirtió la existencia de un potencial riesgo estructural. Según esa evaluación, la losa colapsada estaba conectada con las columnas y les aportaba rigidez, por lo que su caída podría comprometer la estabilidad del sector. Por ese motivo, los evacuados no pueden regresar a sus departamentos hasta que se verifique nuevamente el estado del complejo y se ejecute un plan urgente de recomposición de seguridad estructural.

El perímetro del sector del complejo Estación Buenos Aires afectado por el derrumbe del techo de un estacionamiento subterráneo está vedado preventivamente al acceso de sus habitantes GCBA

En ese contexto, la Policía de la Ciudad montó un dispositivo de custodia permanente en el perímetro del complejo evacuado. Desde el Gobierno porteño también se informó que, una vez que los últimos vecinos ingresaron acompañados por Bomberos para retirar pertenencias esenciales, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en la zona afectada. El predio quedó vallado y con presencia sostenida de Policía de la Ciudad, Defensa Civil, Bomberos y Agentes de Prevención.

Además, la Ciudad comunicó que efectivos de Defensa Civil y personal de la Guardia de Auxilio iniciarán, junto con la empresa constructora COSUD, las obras de apuntalamiento de los edificios, en línea con el nuevo comunicado difundido por la firma. La secuencia oficial, de este modo, coincide con el eje planteado ahora por la empresa: estabilizar preventivamente la estructura, avanzar con verificaciones y recién después evaluar plazos de reingreso.

"Nadie se quiere ir, nadie quiere descuidar su casa”, dice una de las vecinas evacuadas Ricardo Pristupluk

Mientras tanto, los vecinos siguen atravesando las consecuencias inmediatas del derrumbe: evacuación, traslados, estadías transitorias y una fuerte incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas. En las horas posteriores al colapso se registraron escenas de angustia y reclamos frente al complejo, con familias esperando información, ingresos limitados para retirar pertenencias y quejas por la falta de precisiones sobre plazos y condiciones de retorno.

Una de las vecinas que relató esa situación fue Norma Ramírez, residente de la torre afectada, que vive con sus dos hijos —un niño de 3 años celíaco y un adolescente—. En un primer momento, contó a este medio que no sabía dónde iba a dormir y que, ante la falta de respuestas, pensaba que podía terminar pasando la noche “en una plaza o en el subte”. Luego, ya trasladada al Hotel América, volvió a hablar con LA NACION y describió cómo fue la primera noche fuera de su casa.

“Estoy en el hotel América. La verdad que no pudimos casi dormir, mi nene de 3 años directamente no durmió nada, me pregunta dónde están sus juguetes y dónde está su casa”, dijo. También señaló que les avisaron durante la tarde que serían trasladados y que en el hotel había otras familias evacuadas. Según su testimonio, la cobertura incluía desayuno, pero no el resto de las comidas. Además, expresó preocupación por el plazo que, según dijo, les habían informado para permanecer allí: “Nos avisaron que nos podíamos quedar hasta el 9 de marzo, y la verdad que me preocupa porque mi torre fue la más afectada”.

Norma también mencionó su temor ante un eventual regreso y describió el episodio como una situación límite: “A mí no me da seguridad volver. Lo que nos pasó fue un milagro, estamos vivos de milagro”. En su relato, recordó el caso de un vecino que suele bajar a buscar el auto alrededor de las 4.40 y que ese día se quedó dormido, algo que, a su entender, evitó una tragedia mayor.

Los residentes evacuados siguen acercándose al complejo para intentar entender qué pasará con sus departamentos . Santiago Filipuzzi

Otra vecina, Anabela, resumió el clima que persiste entre los residentes: falta de certezas, información fragmentada y temor por lo que pueda pasar con las viviendas. “No sabemos si perdemos nuestra casa de un momento para el otro. Esa es la situación. Nadie nos dice nada, no tenemos información oficial”, dijo a este medio. También relató las condiciones del ingreso limitado del martes: “Entramos con bomberos y es la única condición para entrar. Es una persona por casa con un bombero… no llegás a agarrar nada”.

En su repaso de las primeras horas, Anabela destacó la ayuda entre vecinos y la asistencia comunitaria improvisada mientras se organizaban los traslados. También señaló que muchos residentes comenzaron a asesorarse legalmente, al tiempo que siguen afrontando cuotas de sus viviendas y expensas, en medio de una situación que todavía no tiene un horizonte claro de resolución.

El complejo habitacional Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan ProCreAr y las viviendas comenzaron a ser entregadas en 2021. A casi dos días del derrumbe, el nuevo comunicado de COSUD pone el foco en los trabajos de apuntalamiento y verificación estructural; del lado de los vecinos, en cambio, la prioridad sigue siendo otra: saber cuándo podrán volver, en qué condiciones y con qué garantías de seguridad.