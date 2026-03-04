La empresa que construyó el edificio de Parque Patricios dio detalles del avance de la investigación

Tras el derrumbe ocurrido en la madrugada del martes en el estacionamiento del complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado en Mafalda 907, en el barrio porteño de Parque Patricios, la empresa constructora, Constructora Sudamericana (Cosud), difundió un nuevo comunicado en el que informó los primeros avances en la investigación de lo sucedido.

El colapso de una losa en el subsuelo obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y a evacuar preventivamente 175 departamentos correspondientes a los cuatro edificios que rodean el sector afectado.

El complejo de viviendas y el derrumbe en el patio central Ricardo Pristupluk

Según indicó la compañía, durante la jornada del martes se realizó una inspección visual de las instalaciones dañadas, con la participación de ingenieros de COSUD, un asesor estructural independiente y funcionarios de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La recorrida permitió observar el estado del área comprometida y evaluar los primeros pasos técnicos para avanzar con el diagnóstico estructural.

De acuerdo con el comunicado, esa inspección permitió definir un curso de acción técnica para llevar adelante una verificación profunda del estado estructural del complejo. COSUD informó además que, en cumplimiento de la normativa vigente, presentará ante la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias un Plan Ejecutivo de Trabajo, que deberá ser aprobado por el organismo antes de iniciar las tareas previstas.

La zona quedó vallada y no se permite el acceso Ricardo Pristupluk

La empresa explicó que la realización de estas actividades permitirá determinar si existe o no una afectación estructural mayor en los edificios. A partir de ese diagnóstico, se avanzará en las intervenciones necesarias con el objetivo de habilitar el reingreso de los propietarios en el menor plazo posible.

En el mismo comunicado, COSUD señaló que continúa a disposición de las autoridades competentes —entre ellas Bomberos de la Ciudad y Defensa Civil— y que colabora con los organismos que participan del operativo. También aseguró que la prioridad es garantizar la atención y seguridad de los residentes afectados, y que informará oportunamente sobre nuevos avances y resultados.

En tanto, un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó que el derrumbe afectó las columnas del subsuelo y la planta baja de estos edificios, y que existe un un potencial riesgo estructural, ya que la losa estaba conectada con las columnas y les proporcionaba rigidez, impidiendo que se doblen.

El informe detalla que, tras el colapso de la losa, estas columnas quedaron con una endeblez que hace que exista un potencial riesgo estructural.

“Por tal motivo las personas evacuadas no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador a cargo realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas”, dijeron.

Los departamentos del complejo habitacional Estación Buenos Aires fueron desarrollados por el Gobierno Nacional a través del plan ProCreAr y entregados en 2021.

Amplio operativo

Tras el derrumbe, el Gobierno de la Ciudad desplegó un amplio operativo de emergencia en el complejo. Desde la Policía de la Ciudad confirmaron a este medio que se dispuso un dispositivo de custodia permanente en los edificios evacuados mientras continúan las evaluaciones estructurales y las tareas preventivas en el lugar.

Además, efectivos de Defensa Civil y personal de la Guardia de Auxilio iniciarán junto con la empresa constructora los trabajos de apuntalamiento estructural de las áreas comprometidas, una medida destinada a reforzar la estabilidad del complejo mientras se realizan los estudios técnicos más profundos.

Unas 200 personas fueron evacuadas de la torre 1 Ricardo Pristupluk

Una vez que los últimos vecinos pudieron ingresar a retirar pertenencias esenciales acompañados por personal de Bomberos —principalmente documentación, medicación y algunos objetos personales— el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro afectado. La zona fue vallada y se dispuso presencia permanente de Policía de la Ciudad, Bomberos, Defensa Civil y Agentes de Prevención, con el objetivo de resguardar los edificios evacuados y evitar el ingreso no autorizado.

Un informe técnico preliminar elaborado por Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó que el derrumbe afectó las columnas del subsuelo y la planta baja de los edificios lindantes al estacionamiento. El documento advierte que existe un potencial riesgo estructural, debido a que la losa colapsada estaba conectada con las columnas y les proporcionaba rigidez, evitando que se doblaran.

Tras la caída de esa losa, las columnas quedaron con una endeblez estructural que podría comprometer la estabilidad del conjunto si no se realizan tareas de refuerzo y recomposición. Por ese motivo, los especialistas consideraron necesario mantener la evacuación preventiva del complejo hasta contar con un diagnóstico definitivo.

En este contexto, las personas evacuadas no podrán regresar a sus departamentos hasta que la empresa constructora y el administrador del complejo presenten y ejecuten de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas, que deberá ser evaluado y aprobado por las autoridades correspondientes.

Desde el Gobierno porteño indicaron además que, tras el operativo de evacuación, se realizó un relevamiento conjunto con la empresa constructora para garantizar alojamiento a los vecinos afectados, quienes contaron con un lugar donde pasar la noche mientras se definía la situación del edificio.

El discurso de Alberto Fernández cuando entregó las viviendas en Parque Patricios

El complejo habitacional Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan ProCreAr y las viviendas comenzaron a ser entregadas a sus propietarios en 2021. Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y se espera la aprobación del plan de trabajo presentado por la constructora, el predio permanece custodiado, vallado y con acceso restringido, en medio de un operativo que continúa activo.