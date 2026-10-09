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La Corte Suprema se reúne para volver a fallar sobre la Ley de Tierras; el Gobierno estudia denunciar a Irán ante la CIJ
Además, una familia porteña tipo necesitó más de $2,6 millones para ser de clase media en septiembre; el Premio Nobel de la Paz 2026 fue para la sudafricana Navanethem Pillay; Colapinto terminó 19.º en la única práctica libre del GP de Singapur. Estas son las noticias de la mañana del viernes 9 de octubre de 2026
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LA NACION
- La Corte Suprema se reúne hoy a las 9 para volver a fallar sobre la Ley de Tierras. Tiene que resolver un pedido de medida cautelar que pondría otra vez en vigencia las restricciones a la venta de campos a extranjeros: en la práctica, podría revertir los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Como los tres integrantes no coinciden en cómo resolver el caso, convocaron a dos conjueces que fueron sorteados el martes.
- Una familia tipo necesitó más de $ 2.600.000 para ser de clase media en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. La cifra representa un incremento de 2,5% respecto a agosto y contrasta con el 1,8% de inflación registrado el mes pasado. La línea de pobreza para la misma familia propietaria de la vivienda creció 2,1%, y la de indigencia aumentó 2,43%, también por encima de la inflación mensual porteña.
- El Gobierno estudia denunciar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el atentado a la AMIA. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo comunicó a través de su cuenta de X: la Casa Rosada analiza realizar la presentación para conseguir una condena fuera del país contra Irán, señalado como responsable del atentado terrorista de 1994 que causó 85 víctimas fatales y cientos de heridos.
- El Premio Nobel de la Paz 2026 fue para la sudafricana Navanethem Pillay. La abogada, de 85 años, fue reconocida por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, y ejerce actualmente como jueza en la Corte Internacional de Justicia. El lunes se conocerá al ganador del Nobel de Economía.
- Colapinto terminó 19.º en la única práctica libre del GP de Singapur. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó 9.º en el circuito de Marina Bay. Desde las 9:30 se disputará la clasificación para la Sprint que se correrá mañana a las 6; luego será la clasificación para la carrera del domingo de 62 vueltas, que comenzará a las 9 hora argentina.
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