La Corte Suprema se reúne para volver a fallar sobre la Ley de Tierras; el Gobierno estudia denunciar a Irán ante la CIJ

La Corte Suprema se reúne hoy a las 9 para volver a fallar sobre la Ley de Tierras . Tiene que resolver un pedido de medida cautelar que pondría otra vez en vigencia las restricciones a la venta de campos a extranjeros: en la práctica, podría revertir los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Como los tres integrantes no coinciden en cómo resolver el caso, convocaron a dos conjueces que fueron sorteados el martes.

Tiene que resolver un pedido de medida cautelar que pondría otra vez en vigencia las restricciones a la venta de campos a extranjeros: en la práctica, podría revertir los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Como los tres integrantes no coinciden en cómo resolver el caso, convocaron a dos conjueces que fueron sorteados el martes. Una familia tipo necesitó más de $ 2.600.000 para ser de clase media en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. La cifra representa un incremento de 2,5% respecto a agosto y contrasta con el 1,8% de inflación registrado el mes pasado. La línea de pobreza para la misma familia propietaria de la vivienda creció 2,1%, y la de indigencia aumentó 2,43%, también por encima de la inflación mensual porteña.

La cifra representa un incremento de 2,5% respecto a agosto y contrasta con el 1,8% de inflación registrado el mes pasado. La línea de pobreza para la misma familia propietaria de la vivienda creció 2,1%, y la de indigencia aumentó 2,43%, también por encima de la inflación mensual porteña. El Gobierno estudia denunciar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el atentado a la AMIA . El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo comunicó a través de su cuenta de X: la Casa Rosada analiza realizar la presentación para conseguir una condena fuera del país contra Irán, señalado como responsable del atentado terrorista de 1994 que causó 85 víctimas fatales y cientos de heridos.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo comunicó a través de su cuenta de X: la Casa Rosada analiza realizar la presentación para conseguir una condena fuera del país contra Irán, señalado como responsable del atentado terrorista de 1994 que causó 85 víctimas fatales y cientos de heridos. El Premio Nobel de la Paz 2026 fue para la sudafricana Navanethem Pillay . La abogada, de 85 años, fue reconocida por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, y ejerce actualmente como jueza en la Corte Internacional de Justicia. El lunes se conocerá al ganador del Nobel de Economía.

La abogada, de 85 años, fue reconocida por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, y ejerce actualmente como jueza en la Corte Internacional de Justicia. El lunes se conocerá al ganador del Nobel de Economía. Colapinto terminó 19.º en la única práctica libre del GP de Singapur. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó 9.º en el circuito de Marina Bay. Desde las 9:30 se disputará la clasificación para la Sprint que se correrá mañana a las 6; luego será la clasificación para la carrera del domingo de 62 vueltas, que comenzará a las 9 hora argentina.

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