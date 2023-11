escuchar

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) condenó la posición de Cancillería Argentina en torno al bombardeo de Israel a sobre un campo de refugiados en Franja de Gaza, en respuesta a un ataque del grupo terrorista de origen palestino Hamas. “La DAIA condena las críticas vertidas por @CancilleriaARG hacia Israel y ratifica su derecho a la defensa tras el ataque terrorista de Hamas, que asesinó a más de 1400 personas y tiene a 239 secuestrados entre hombres, mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son argentinos”, posteó la entidad en su perfil oficial de X.

Este martes, la cartera liderada por Santiago Cafiero reivindicó en un escrito el derecho de Israel a ejercer su “legítima defensa”, pero remarcó que “nada justifica la violación del Derecho Internacional Humanitario y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados”. La comunicación de Cancillería produjo rechazo dentro de la delegación, que decidió responder al texto por medio de otro comunicado difundido en redes sociales.

Luego, Jorge Knoblovits, titular de la DAIA, sumó en declaraciones a LN+: “La comunidad fue muy clara. Cuando se condenó sin peros a Hamas, nosotros dijimos que estaba muy bien. Cuando se hizo el vuelo de repatriación, también acompañamos. Ahora, no es una de cal y otra de arena. No es momento de posiciones tibias o ambiguas. Hay que sostener el apoyo a Israel de manera incondicional, porque es la diferencia entre democracia y terrorismo”.

La DAIA condena las críticas vertidas por @CancilleriaARG hacia Israel y ratifica su derecho a la defensa tras el ataque terrorista de Hamas, que asesinó a más de 1400 personas y tiene a 239 secuestrados entre hombres, mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son argentinos. pic.twitter.com/4mSvaqjfwO — DAIA (@DAIAArgentina) November 1, 2023

“Israel tiene el derecho de defenderse y responder. ¿Por qué al único estado que se le pide ‘estética de guerra’ es al Estado de Israel? No lo entiendo. Hablan siempre de una ‘respuesta fuera de escala’. El Estado de Israel lo que hace es advertir que los civiles evacuen. Pero cuando hay civiles en un cuartel general de Hamas o un hospital, no hay nada que hacer ahí. Ya no es un objetivo civil, es un objetivo similar”, insistió a continuación.

Una vez más, sobre la postura del Gobierno argentino ante la ofensiva israelí, Knoblovist remarcó: “Tienen que diferenciarse de las posiciones cobardes, de países como Colombia, Bolivia y Chile. La condena al terrorismo tiene que ser inequívoca. Vamos a ser claros. Esto no es una pelea por territorio, es un acto antisemita. No inventemos un conflicto que no existe. No está en cuestión que detenta la Franja de Gaza”.

“Con este escrito de Cancillería, la Argentina se perjudica. Esto es quedar bien a izquierda y derecha. Esto es no tomar una posición adecuada. Acá no hay dos posiciones. Vuelvo a insistir, es la democracia contra el terrorismo. No hay doble análisis. Un estado democrático responde a un ataque terrorista. ¿Cuál es el sentido de la comparación y la proporcionalidad?, ¿Cómo se tendría que haber respondido?, ¿Quién pone esa vara?”, dijo para finalizar.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovist, en LN+ Mauro Alfieri

Hace dos días, la DAIA conmemoró otro aniversario de su fundación con la presencia de candidatos y ex candidatos y el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que pidió a la dirigencia “no ser indiferente” y usar todos los medios al alcance para liberar a los rehenes argentinos en Gaza. Durante esa gala, el magistrado dijo que casi el 10 por ciento de los rehenes de Hamas son de nuestro país. Y condenó la actitud de la organización terrorista.

Al igual que el presidente de la DAIA, Rosenkrantz sostuvo que no puede haber “ambigüedades” frente a los asesinatos cometidos por Hamas y que tampoco hay “lugar para la justificación”. “Intentar una justificación no haría sino incrementar el despropósito de la ofensa”, advirtió desde el Hotel Four Seasons.

El comunicado completo de la DAIA

La DAIA, entidad representativa de la comunidad judía argentina, condena las críticas vertidas por la Cancillería argentina hacia Israel por su respuesta militar al criminal atentado terrorista de Hamas del 7 de octubre, y ratifica el derecho a la defensa que tiene un Estado democrático ante el brutal ataque en el que fueron asesinadas más de 1400 personas, se hirieron miles y se secuestraron 239 seres humanos entre hombres, mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son argentinos.

Es momento de diferenciarse de las posiciones pusilánimes de algunos países de la región que han decidido romper relaciones con Israel y condenar su legítimo derecho a la defensa, y es indispensable que Argentina, al igual que la comunidad internacional, eleve su voz y repudie explícitamente la violencia desencadenada por Hamas que pretende asesinar judíos y llevar nuevamente al Medio Oriente por el camino de la muerte y la destrucción.

De manera urgente, las autoridades argentinas debe dar muestras de su compromiso en utilizar todos los recursos a su alcance para obtener la libertad de los secuestrados y su pronto regreso a casa.

LA NACION