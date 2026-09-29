La emotiva carta de los compañeros de club de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

Los miembros del club de pesca Guerreros, al que pertenecían los kayakistas que desaparecieron en Santa Teresita durante un fuerte temporal, publicaron un mensaje de despedida para Félix y Oscar, al cumplirse una semana de su salida al mar.

La publicación del grupo se conoció después de que los equipos de rescate estimaran, tras una semana de búsqueda, que no existían posibilidades de que hubieran sobrevivido todo ese tiempo en el mar. “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que brindaron su tiempo, compromiso, solidaridad y ayuda durante la búsqueda de nuestros compañeros Félix y Oscar”, escribieron ante la ausencia de novedades en los rastrillajes.

La publicación compartida por los integrantes del club

Los compañeros de los deportistas pidieron también consideración para los familiares y evitar posibles cuestionamientos sobre el episodio, en referencia a que salieron pese a ser alertados por las autoridades locales sobre las condiciones meteorológicas peligrosas: “En este momento tan doloroso, solo queremos pedir una cosa; respeto por sus familias. No es tiempo de juzgar, sino de acompañar, contener y honrar la memoria de nuestros amigos”.

A su vez, recordaron que mantendrán presente su recuerdo durante sus actividades: “Siempre sentiremos que vamos acompañados por amigos remando junto a nosotros. Buen viaje, Guerreros”.

El operativo aéreo de Prefectura

Su desaparición y búsqueda

Los dos hombres entraron al agua el pasado lunes por la mañana a bordo de dos embarcaciones: un kayak marca Karku de color verde y otro Escualo de color turquesa. Antes de la salida, ambos se presentaron en la sede local de la Prefectura Naval Argentina, donde los agentes les advirtieron sobre una alerta meteorológica por fuertes vientos con ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora y la prohibición de navegar en esas condiciones.

Más tarde, uno de los kayakistas logró comunicarse por teléfono con la fuerza para informar que estaban a la deriva a unas dos millas náuticas de la costa, más de tres kilómetros mar adentro, a la altura de la calle 29 de Santa Teresita, sin poder volver por la intensidad del viento. Aunque la dependencia envió de inmediato una moto de agua hacia el sector que les indicaron, no encontraron a los navegantes al llegar al punto informado.

Las autoridades de la Prefectura buscando a los kayakistas en la costa de Santa Teresita

Además, el operativo incluyó el despliegue de un avión desde la Estación Aérea San Fernando, la partida del guardacostas GC-26 Thompson desde la Base Naval Mar del Plata y patrullajes a pie sobre las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó y el arroyo San Clemente.

El Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata también pidió la colaboración de buques pesqueros que navegaban en la región. La causa quedó bajo la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial Dolores.