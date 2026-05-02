La emotiva despedida del novio de Lucía Karg, la joven que murió por una explosión en un patio de comidas

El 27 de marzo en Villaguay, Entre Ríos, hubo una explosión en el local gastronómico El Patio, ubicado en el centro de la ciudad. Como consecuencia del incidente, una joven de 29 años identificada como Lucía Karg, terminó con el 80% del cuerpo quemado. Luego de estar internada durante un mes en estado crítico, murió.

Este viernes su pareja la despidió a través de un emotivo mensaje en redes sociales. “No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón”, escribió el joven.

Lucía tenía 29 años y no pudo sobrevivir a las heridas provocadas por las quemaduras

Según detalló el medio local Ahora, el novio recordó a Karg como “una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana, una guerrera”. Además, destacó que la joven de 29 años, “nunca le soltó la mano”.

“Va a costar seguir sin vos, sin tus buenos días, sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus risas”, continuó el joven en su posteo que se viralizó en la localidad entrerriana de más de 50.000 habitantes.

El local gastronómico está ubicado en el centro de la ciudad

En su escrito, el joven dejó entrever el desconcierto que le produjo la pérdida de su novia. “No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón”,

“Descansá en paz mi amor, mi Luci”, cerró el joven.

Cómo fue la explosión

El incidente por el que falleció Lucía Karg ocurrió el pasado 27 de marzo por la noche en el local gastronómico El Patio, ubicado en la calle San Martín al 500. El estallido se produjo por la implosión de tubos de gas de 45 kilos. Esto derivó en un gran incendio del lugar.

Explosión en Villaguay

Minutos después de la explosión, se desplegó un amplio operativo policial que incluyó Bomberos Voluntarios, ambulancias y personal municipal para controlar la situación y asistir a los afectados, indicó el medio El Litoral.

La explosión dejó un saldo de cuatro heridos. Una mujer fue dada de alta a los pocos días, mientras que otras tres fueron internadas en estado crítico, entre quienes se encontraba Karg, quien además trabajaba en el lugar.

Los otros dos heridos fueron identificados como Martín Kloster, de 43 años -propietario del lugar-, y Nicolás Conci, de 25, que se desempeñaba como mozo, quien fue trasladado el 30 de marzo al Hospital Militar Central de Buenos Aires y se encuentra fuera de peligro.

Martín Kloster, uno de los heridos en Villaguay

Por su parte, Kloster sigue en estado crítico por fallas en los pulmones. “Se escuchó una explosión muy grande”, señalaron varios testigos después de la explosión y el avivamiento del fuego.

Durante el último mes, los residentes de Villaguay participaron de jornadas solidarias con el objetivo de ayudar a los heridos. El evento se llamó “Todos por el Patio” y contó con la participación de músicos y emprendedores para recaudar fondos y así colaborar con la recuperación de los heridos.