La emotiva historia de Felipe y Luca, los dos chicos unidos para siempre por un corazón: “Fue la primera vez en América”

El cardiólogo Jorge Tartaglione estuvo en LN+ donde revivió la emotiva historia de Felipe Palagani, el niño que recibió el corazón de Luca Ferragut en un trasplante que trascendió las fronteras de la medicina. “Fue la primera vez que se hizo en América Latina”, resaltó el médico.

El conmovedor trasplante que unio a dos familias

“Felipe es un niño de Neuquén cuyo corazón se empezó a agrandar y había que hacerle un trasplante. Entonces viajó a Buenos Aires y lo internaron en la habitación contigua a Luca, otro niño neuquino”, relató Tartaglione. “Por desgracia Luca muere y su familia decide donar su corazón a Felipe”, agregó.

Sobre la extraordinariedad de la intervención, el médico apuntó: “Luca tiene un deceso diferente: no muere por falla cerebral sino porque se para su corazón. Y generalmente los trasplantes se hacen cuando tenes muerte cerebral”.

“Los médicos sacaron el corazón de Luca, lo colocaron en una máquina durante media hora y se lo trasplantaron a Felipe. Todo esto se logró con una tecnología única en el mundo”, explicó Tartaglione.

En palabras del cardiólogo, “otro aspecto que hace única a esta historia es que Felipe y Luca eran compatibles inmunológicamente”. “En todo esto hay que resaltar dos cosas. La parte médica y la parte de la generosidad: es conmovedor”, enfatizó Tartaglione.

Felipe estuvo internado durante poco más de un año

Al cierre de su relato en LN+, el profesional se dirigió a la audiencia. “Seguramente muchos de quienes están en su casa mientras escuchan esto piensan, ‘lo más probable es que yo nunca necesite un riñón o un corazón’. Por eso les pido que ingresen a la página del Incucai y vean que hay más de siete mil personas esperando. ahí radica la importancia del trasplante", concluyó Tartaglione.