La emotiva respuesta de un joven con parálisis cerebral a Alberto Fernández: “Estoy en una silla de ruedas, pero no significa que no pueda entender la grave situación del país”

En medio del ida y vuelta con la Ciudad por la suspensión de las clases presenciales ante el aumento de contagios de coronavirus, el presidente Alberto Fernández dijo, en pos de justificar su medida: “Todo este tiempo hablé con maestras de escuela de chicos con capacidades diferentes de lo difícil que se les hace trabajar con ellos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”. Las palabras no pasaron desapercibidas para la comunidad, y menos aún para los niños, jóvenes y adultos que, a diario, se sienten discriminados. Un joven con parálisis cerebral grabó un video con una emotiva respuesta al Presidente en el que dijo: “Estoy en una silla de ruedas, pero no significa que no pueda entender la grave situación del país”.

“Esa es la frase que hizo eco en toda mi vida hasta que dije basta ¡Me harté! Estuve callado mucho tiempo, pero ahora le quiero hablar a usted, señor Presidente”, comienza diciendo Iván Davidovich, con la ayuda de un dispositivo electrónico que capta lo que le dicta con sus ojos, de 21 años. “En todo el transcurso de mi vida siempre he escuchado que se ha minimizado mi capacidad intelectual, pero nunca me imaginé que un presidente lo haría”, prosigue el joven estudiante de diseño multimedial.

Apenas oyó la declaración que el mandatario realizó a fines de la semana pasada en una entrevista radial, Iván no quiso pasarla por alto. Karina, su mamá, contó en LN+ que ella no se había percatado de lo que había dicho Fernández hasta que notó “el impacto” que tuvo en su hijo. “Reaccionó con mucha bronca y decidió armar y editar él el video” con el que rápidamente se viralizó su respuesta.

Karina se mostró dolida. “Una persona en esos lugares de decisión no puede decir eso”, dijo la mujer en diálogo con Eduardo Feinmann. El periodista fue por más: “Creí que tenía capacidad diferente de liderazgo, de imponerse, de ser presidente de la República con todas las de la ley y no mandado por la vicepresidenta”. “Quizá al Presidente le falta esa capacidad de empatía”, reflexionó el conductor.

“Con todo respeto, estoy en una silla de ruedas, pero no significa que no pueda entender la grave situación del país y del mundo como usted dijo que las personas con capacidades diferentes no entienden”, le contestó. Iván prosiguió: “Esto me hace pensar que muchos de nosotros no recibimos la vacuna porque no entendemos la situación que estamos pasando”. El joven estudiante reclama que, aunque pertenece a un grupo de riesgo por su enfermedad, no están incluidos en el plan nacional de inoculación contra el coronavirus.

La carta finaliza: “Señor presidente, le propongo juntarme con usted para aclarar lo que dijo en público y mostrarle que somos capaces”.

La historia de superación de Iván

Davidovich nació con parálisis cerebral. No puede caminar ni hablar, pero nada le impide hacerse escuchar. Mediante un sistema por computadora llamado Tobii puede dirigir el teclado a través de su mirada y transmitir así la voz. “Quiero ser lo más autónomo posible en lo laboral y en lo familiar”, dijo dos años atrás a LA NACION. Y vaya que lo logra.

Uno de sus proyectos es crear una aplicación que funcione como un generador de voz para las personas con discapacidad.

LA NACION