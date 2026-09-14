La enfermedad que puede avanzar sin dolor y se descubre después de que ocurra una fractura

Algunas enfermedades, como la osteoporosis, pueden avanzar durante meses o incluso años sin provocar señales claras de alerta. Durante ese tiempo, el organismo puede sufrir cambios y daños progresivos que solo se hacen evidentes cuando la condición ya se encuentra en una etapa más avanzada.

Este comportamiento hace que la detección temprana sea especialmente importante, ya que sentirse bien no siempre significa que todo esté funcionando correctamente. Los chequeos médicos y determinados estudios pueden ayudar a identificar alteraciones antes de que aparezcan complicaciones.

Una por una, cuáles son las enfermedades clave

La hipertensión arterial es conocida como el “asesino silencio” porque rara vez presenta síntomas, incluso cuando los niveles de presión arterial son peligrosamente altos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), puede dañar silenciosamente el corazón, el cerebro y los riñones sin que la persona lo perciba, y es el principal factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares.

De hecho, de los adultos que la padecen, solo la mitad tiene controlada su presión, dejando a millones expuestos a un riesgo cardiovascular elevado sin saberlo.

La hipertensión arterial es conocida como el “asesino silencio” (Fuente: Pexels)

Diabetes tipo 2: niveles elevados de glucosa pueden pasar inadvertidos

La diabetes tipo 2 suele desarrollarse de forma gradual. En las primeras etapas, algunas personas no presentan señales características como sed excesiva o necesidad frecuente de orinar, mientras los niveles elevados de glucosa pueden afectar vasos sanguíneos, nervios, riñones y ojos.

Los análisis de sangre permiten identificar alteraciones en los niveles de glucosa y detectar tanto la prediabetes como la diabetes. Un diagnóstico oportuno facilita el inicio de medidas destinadas a reducir el riesgo de complicaciones.

VIH: la infección puede permanecer sin síntomas durante años

El virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, también puede permanecer sin síntomas notorios durante periodos prolongados. Algunas personas desarrollan manifestaciones similares a las de una gripe poco después de adquirir la infección, mientras que otras no perciben señales durante años.

La ausencia de síntomas no permite determinar si una persona tiene VIH. Para conocer el estado serológico es necesario realizar una prueba específica. La detección permite iniciar tratamiento antirretroviral para controlar el virus y prevenir la progresión de la infección.

La ausencia de síntomas no permite determinar si una persona tiene VIH bbc-mundo-14416

Osteoporosis

La osteoporosis provoca una disminución progresiva de la resistencia de los huesos y puede avanzar sin dolor ni otras manifestaciones perceptibles. En algunos casos, la enfermedad se descubre después de que ocurre una fractura.

Las fracturas asociadas con esta enfermedad afectan con frecuencia la cadera, la columna vertebral y la muñeca.

Por esta razón, la evaluación del riesgo y los estudios indicados por profesionales de la salud pueden ayudar a identificar la pérdida de densidad ósea antes de una fractura.

La osteoporosis provoca una disminución progresiva de la resistencia de los huesos Foto: Pexels

Enfermedad renal crónica: los riñones pueden deteriorarse de forma gradual

La enfermedad renal crónica puede permanecer sin manifestaciones evidentes hasta etapas avanzadas. La hipertensión arterial y la diabetes se encuentran entre sus principales causas y pueden deteriorar progresivamente la capacidad de los riñones para filtrar la sangre.

Cuando la función renal se encuentra más comprometida pueden presentarse manifestaciones como fatiga e hinchazón. En fases avanzadas, algunas personas pueden necesitar tratamientos de sustitución renal, como diálisis o trasplante.

Los controles médicos ayudan a detectar enfermedades sin síntomas

La detección temprana de estas enfermedades depende de pruebas y controles adecuados para cada persona, de acuerdo con factores como la edad, los antecedentes familiares y otros riesgos individuales.

La medición de la presión arterial, los análisis de sangre, las pruebas de VIH y las evaluaciones de la función renal o de la salud ósea pueden permitir identificar alteraciones antes de que aparezcan síntomas.