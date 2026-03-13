Guerra en Medio Oriente: las imágenes del ataque de Irán con drones a una torre en el centro financiero de Dubai
Es el más reciente de una serie de incidentes ocurridos en la capital de Emiratos Árabes Unidos desde el comienzo la guerra contra la república islámica
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El distrito financiero e industrial de Dubai fue atacado por un dron, presuntamente iraní, este viernes por la mañana, y los restos del ataque del régimen islámico interceptado dañaron un edificio.
Las imágenes del Centro Financiero Internacional muestran enormes columnas de humo que se elevaron desde la imponente estructura. Este es el más reciente de una serie de incidentes ocurridos en la capital de Emiratos Árabes Unidos desde el comienzo la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
Las autoridades de Dubai informaron en una publicación en X que “los restos de una interceptación exitosa causaron un incidente menor en la fachada de un edificio en el centro de Dubái” y que “no se reportaron heridos”.
El centro es una zona económica franca para bancos, operadores de capital y gestores de patrimonio, y alberga restaurantes exclusivos y clubes nocturnos para la élite del emirato.
Varios bancos importantes, incluidos prestamistas estadounidenses, tienen oficinas en este distrito financiero. Incluso varias empresas incentivaron a sus empleados a trabajar de manera remota ante el temor a más incidentes, como el banco estadounidense Citigroup, el británico Standard Chartered y la empresa inglesa London Stock Exchange Group.
Las imágenes del ataque a Dubai
Ataques a sus vecinos
Irán siguió apuntando contra instalaciones petroleras y otras infraestructuras en la región del Golfo, y este viernes Arabia Saudita informó que derribó casi 50 drones enviados en múltiples oleadas.
En Omán, dos personas murieron cuando drones se estrellaron en una zona industrial de la región de Sohar, informó la Agencia de Noticias de Omán. También sonaron sirenas en Bahréin advirtiendo de fuego entrante.
Los ataques con drones se produjeron un día después de que el nuevo líder supremo, el ayatollah Mojtaba Jamenei, prometiera “vengar la sangre” de los iraníes muertos, y advirtiera a las naciones árabes del Golfo que cerraran las bases norteamericanas porque la promesa de protegerlos “no es nada más que una mentira”.
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