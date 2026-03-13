Guerra en Medio Oriente: las imágenes del ataque de Irán con drones a una torre en el centro financiero de Dubai

El distrito financiero e industrial de Dubai fue atacado por un dron, presuntamente iraní, este viernes por la mañana, y los restos del ataque del régimen islámico interceptado dañaron un edificio.

Irán atacó con drones el centro financiero de Dubai (AFP) -� - AFP�

Las imágenes del Centro Financiero Internacional muestran enormes columnas de humo que se elevaron desde la imponente estructura. Este es el más reciente de una serie de incidentes ocurridos en la capital de Emiratos Árabes Unidos desde el comienzo la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El Dubai Creek Harbour dañado por un ataque con drones (AFP) Agencia AFP - AFP�

Las autoridades de Dubai informaron en una publicación en X que “los restos de una interceptación exitosa causaron un incidente menor en la fachada de un edificio en el centro de Dubái” y que “no se reportaron heridos”.

Consecuencias de la interceptación de drones iraníes en Dubai

El centro es una zona económica franca para bancos, operadores de capital y gestores de patrimonio, y alberga restaurantes exclusivos y clubes nocturnos para la élite del emirato.

Humo sobre Dubai (AFP) - - AFP

Varios bancos importantes, incluidos prestamistas estadounidenses, tienen oficinas en este distrito financiero. Incluso varias empresas incentivaron a sus empleados a trabajar de manera remota ante el temor a más incidentes, como el banco estadounidense Citigroup, el británico Standard Chartered y la empresa inglesa London Stock Exchange Group.

Las imágenes del ataque a Dubai

Edificio atacado por un ataque con drones a Dubai (AP/Altaf Qadri) Altaf Qadri� - AP�

Humo en Dubai este viernes tras un ataque con drones (AP) AP Video

El Dubai Creek Harbour dañado por un ataque con drones (AFP) Agencia AFP - AFP�

Ataques a sus vecinos

Irán siguió apuntando contra instalaciones petroleras y otras infraestructuras en la región del Golfo, y este viernes Arabia Saudita informó que derribó casi 50 drones enviados en múltiples oleadas.

En Omán, dos personas murieron cuando drones se estrellaron en una zona industrial de la región de Sohar, informó la Agencia de Noticias de Omán. También sonaron sirenas en Bahréin advirtiendo de fuego entrante.

Personas buscan artículos de primera necesidad de edificios dañados, en Teherán (Xinhua/Shadati) Sha Dati� - XinHua�

Los ataques con drones se produjeron un día después de que el nuevo líder supremo, el ayatollah Mojtaba Jamenei, prometiera “vengar la sangre” de los iraníes muertos, y advirtiera a las naciones árabes del Golfo que cerraran las bases norteamericanas porque la promesa de protegerlos “no es nada más que una mentira”.