Así fue el ataque de un dron iraní en el aeropuerto de Dubai

DUBAI.- El aeropuerto de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales puntos neurálgicos del tráfico aéreo mundial, suspendió durante varias horas sus operaciones este domingo a raíz de un ataque iraní con dron que provocó el incendio de un depósito de combustible.

El incidente provocó demoras en el tráfico aéreo y una fuerte explosión seguida de una enorme columna de humo y llamas de fuego, tal como mostraron las imágenes capturadas a kilómetros del lugar.

Si bien las autoridades señalaron horas después que el incendio estaba controlado y no se registraron heridos, el aeropuerto informó que los vuelos se reanudaron gradualmente a lo largo de varias horas y aún durante la madrugada de este lunes había algunas demoras.

Las llamas y el fuego podían verse a kilómetros de distancia. - - AFP

Un testigo presente en el aeropuerto de Dubai declaró a la agencia AFP que los pasajeros que esperaban sus vuelos fueron evacuados durante varias horas a una planta inferior tras el ataque.

La aerolínea de bandera de los Emiratos Árabes Unidos, Emirates, informó que preveía operar un “programa limitado” de vuelos a partir de las 10, hora local de Dubai, y que se habían cancelado algunos de los recorridos debido al incidente.

Incluso en videos que postearon los mismos usuarios en redes se puede ver cómo los pasajeros tuvieron que abandonar las instalaciones de forma urgente y preventiva mientras sonaban las alarmas de emergencia en medio del ataque.

La evacuación de los pasajeros del aeropuerto de Dubai

El ataque al aeropuerto se produjo un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmara en una entrevista que en el ataque contra la isla iraní de Jark, clave para su industria petrolera, se habían lanzado cohetes desde Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades emiratíes negaron la acusación.

Muchos vuelos tuvieron que ser cancelados o desviados. - - AFP

Al igual que muchos otros aeropuertos de la región, el de Dubai fue blanco de ataques en varias ocasiones desde que Irán inició su campaña en el Golfo, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Los Emiratos informaron de siete fallecidos desde el inicio de la guerra, entre ellos cinco civiles y dos militares, que murieron en un accidente de helicóptero atribuido a un fallo técnico.

Otro ataque con dron también provocó un incendio en la importante zona industrial petrolera emiratí de Fujairah, situada en la costa del golfo de Omán. Arabia Saudita, a su vez, señaló haber interceptado este lunes 61 drones en el este del país.

Pese a la fuerte explosión, no se registraron heridos. - - AFP

El ataque en Fujairah

Las operaciones de carga de crudo se reanudaron en el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, tras haberse interrumpido a raíz del ataque con drones que provocó el incendio en la zona industrial petrolera del emirato.

Fujairah, situada en el golfo de Omán, justo a las afueras del estrecho de Ormuz, suele ser un punto de salida crucial para cerca de un millón de barriles por día (bpd) de crudo Murban emiratí, un volumen equivalente a cerca del 1% de la demanda mundial.

Los equipos de defensa civil trabajaban para controlar el incendio, según informó la oficina de prensa del Gobierno de Fujairah en un comunicado, y añadió que no hubo víctimas.

La suspensión de las operaciones de carga supuso la segunda interrupción importante en este centro de abastecimiento de combustible en los últimos días. Las operaciones se habían reanudado el domingo tras otro ataque con drones ocurrido durante el fin de semana.

Con información de AFP y Reuters