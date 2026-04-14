El comunicado del Conicet para despedir a María Elena Otegui, una de las especialistas más influyentes en el estudio del maíz

La noticia sobre la muerte de María Elena Otegui, quien tenía 66 años, conmocionó al sector agrónomo. Fue una de las figuras más importantes en el estudio del maíz en la Argentina y una referente internacional en ecofisiología de cultivos. Era ampliamente reconocida tanto por sus aportes técnicos como por su rol en la formación de profesionales y su cercanía con el sistema productivo.

La noticia de la muerte de María Elena Otegui se dio a conocer el pasado viernes 10 de abril Facebook

Fue una ingeniera agrónoma, investigadora superior del Conicet y docente en la Universidad de Buenos Aires con una extensa trayectoria en el INTA. Su trabajo estuvo en el centro de uno de los cambios más relevantes del sistema productivo en las últimas décadas: la expansión del maíz tardío. Ese conocimiento fue clave para sostener y consolidar una práctica que hoy forma parte de las estrategias productivas en el sector.

Este es el comunicado completo que publicó el Conicet el pasado 10 de abril por la muerte de María Elena Otegui:

María Elena Otegui tenía 66 años

El Conicet lamenta el fallecimiento de María Elena Otegui

Fue investigadora superior del Conicet en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta Pergamino). Ingeniera agrónoma de la Universidad de Buenos Aires y profesora titular de la Facultad de Agronomía – UBA. Referente académica y científica a nivel nacional e internacional en el estudio del maíz.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) lamenta profundamente el fallecimiento de la Dra. María Elena Otegui, destacada investigadora del Consejo, miembro de la Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal, la American Society of Agronomy y la Crop Science Society of America.

Otegui era investigadora superior del Conicet en el INTA Pergamino. Ingeniera agrónoma de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó su doctorado en Francia y su posdoctorado en EE.UU. Académica de Número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Recibió los premios Fundación Perez Companc 2014 y Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires 2017 otorgados por la ANAV. En 2023 recibió el Diploma al mérito Konex en el área de ‘Biotecnología’.

Su línea de investigación se centró en el control genético y ambiental de los determinantes fisiológicos del llenado, secado y calidad de granos de maíz en genotipos destinados para grano o silaje. Sus investigaciones llevaron a Otegui a ser referente mundial en el estudio del maíz.

Bajo su dirección se formaron numerosos estudiantes de doctorado, maestría y grado en el área de Ecofisiología de Cultivos, produciendo más de 100 publicaciones que incluyen trabajos en revistas internacionales indexadas y 300 publicaciones técnicas, trayectoria que ratifica un legado de profunda trascendencia en el ámbito de la agronomía.