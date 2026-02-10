“La evidencia es contundente”: alertan por los efectos de los incendios en la Patagonia sobre la salud cardiovascular

Mediciones realizadas en El Bolsón por vecinos, licenciados en ciencias de la atmósfera y profesionales de la salud revelan que la contaminación del aire por las quemas agrícolas, los incendios forestales y la acumulación de residuos alcanzó niveles peligrosos en la Patagonia, aun en áreas alejadas de centros urbanos e industriales.

“Cuando el aire que respiramos deja de ser limpio, el corazón es uno de los primeros órganos en sufrir las consecuencias. Durante años, creímos que la contaminación atmosférica era un problema exclusivo de grandes ciudades, pero hoy sabemos que sus efectos se expanden, muchas veces de forma invisible, hasta regiones consideradas prístinas”, advirtió Sergio Baratta, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), en un comunicado difundido por la entidad.

La iniciativa comunitaria en la que participa César Berenstein, cardiólogo y miembro del Consejo de Cardioecología y Hábitos Saludables de la SAC, consistió en la instalación de sensores de monitoreo de la calidad del aire, específicamente para medir el material particulado fino (PM2,5), uno de los contaminantes con mayor evidencia de impacto negativo sobre la salud cardiovascular.

Compuesto por partículas en suspensión con un diámetro menor a 2,5 micrones, es capaz de penetrar profundamente en los pulmones y alcanzar el torrente sanguíneo. Estudios demuestran desde hace años que la exposición sostenida a estos contaminantes incrementa el riesgo de desarrollar hipertensión, arritmias, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y emergencias como el infarto y el accidente cerebrovascular (ACV). Un incremento de 10 µg/m³ en los niveles de PM2,5 eleva un 11% el riesgo de muerte cardiovascular.

“La evidencia es contundente. La polución del aire se comporta como un ‘factor de riesgo cardiovascular silencioso’, que acelera procesos inflamatorios y de aterosclerosis, incluso en personas jóvenes o sin antecedentes”, explicó Berenstein a través del comunicado de la SAC. “Y lo más preocupante es que este daño puede ocurrir con niveles de exposición que previamente eran considerados moderados, según algunos estándares internacionales”, continuó.

Medidas de protección

En septiembre del año pasado, durante la temporada de quemas, los sensores instalados por el grupo Eco Comarca detectaron niveles de contaminación que llegaron a un Índice de Calidad del Aire (ICA) de 200, un valor considerado “muy insalubre”. El mes pasado, con los incendios forestales en la región, el valor de ICA trepó a 350, lo que se considera “peligroso para la salud”. Ante esto, el grupo ambientalista activó localmente una campaña de comunicación con recomendaciones preventivas para la población que incluían reducir la actividad al aire libre, sellar las viviendas y, de ser necesario, usar barbijos N95.

“Estas medidas de protección inmediata son fundamentales, pero no resuelven el problema estructural. Necesitamos políticas públicas que incluyan sistemas de monitoreo permanentes, regulación efectiva de las quemas, reforestación con especies nativas y educación ambiental, así como dar acceso a sistemas de calefacción y cocina menos contaminantes”, mencionó Baratta. “Desde la SAC proponemos que cada provincia cuente con una red de vigilancia de calidad del aire y protocolos de respuesta sanitaria ante eventos de contaminación extrema”.

Calidad de aire

Hace cinco años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus guías de calidad del aire y estableció que no existen niveles seguros de exposición prolongada a PM2,5.

“La buena noticia es que se trata de un factor modificable. Si tomamos decisiones basadas en evidencia -como ocurrió con el tabaco o las grasas trans- podemos reducir sustancialmente el impacto de la contaminación en la salud del corazón”, agregó Berenstein.

Desde la SAC plantearon que los datos de la comarca andina describen “un fenómeno más amplio” que alcanza a las zonas rurales del país.

“En los últimos años, regiones tradicionalmente consideradas limpias están siendo impactadas por el cambio climático, la expansión de actividades extractivas y la presión demográfica. El aumento de incendios forestales, muchos de ellos agravados por la proliferación de especies exóticas como el pino, genera emisiones de partículas contaminantes que recorren cientos de kilómetros con el viento, lo que afecta poblaciones que no tienen forma de prevenir ni medir esa exposición”, señaló la entidad que nuclea a los cardiólogos.