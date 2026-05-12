Qué se sabe de Analía Corte, la mujer de 52 años que buscan desde el viernes en Bariloche

Bariloche se encuentra conmovida hace días por la desaparición de Analía Corte, una mujer de 52 años que fue vista por última vez el viernes 8 de mayo, cuando se fue de su casa en el barrio de Melipal, y de la que este lunes aún no hay rastros, ni pistas firmes. Según informaron allegados, la mujer atraviesa un problema de salud mental y está medicada por un cuadro de depresión.

Desde la empresa Mi Bus confirmaron que la mujer tomó un colectivo el pasado viernes a las 11:18 en la zona del kilómetro 6 hacia el centro de la ciudad, según informó el medio local Diario de Río Negro. Asimismo las autoridades continúan los rastrillajes por la zona.

Buscan a un amujer en Bariloche

Vocero de la policía de Bariloche: “Es una búsqueda intensa”

En diálogo con LN+, Francisco Poppe, vocero de la policía de Bariloche, brindó información exclusiva sobre el operativo montado: “Es una búsqueda intensa que, por supuesto, genera mucha angustia, mucha preocupación”.

“No es la primera vez que Analía se va de su vivienda, es una situación ya conocida. Es la cuarta ocasión en la que se va, esta vez con la angustia de que se ha extendido mucho el plazo de poder hallarla”, subrayó.

Búsqueda de una mujer en Bariloche

En relación a casos anteriores, remarcó que la encontraron rápidamente, pero que en este caso, ya pasaron muchas horas desde que se desconoce su paradero. “Todo el recurso humano de la policía de Río Negro, tanto de Bariloche como refuerzos que han llegado de otros lugares de la provincia, están abocados a la búsqueda con la colaboración de otras fuerzas federales”.

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