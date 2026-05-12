Las mejores fotos de la masiva marcha en favor de la universidad pública
Miles de personas se congregan este martes en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento y garantice el funcionamiento de las casas de estudio públicas
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LA NACION
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