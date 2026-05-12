LA NACION

Las mejores fotos de la masiva marcha en favor de la universidad pública

Miles de personas se congregan este martes en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento y garantice el funcionamiento de las casas de estudio públicas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales participan de la cuarta Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y en reclamo por mayor financiamiento para las universidades nacionales, en la ciudad de Mendoza
Estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales participan de la cuarta Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y en reclamo por mayor financiamiento para las universidades nacionales, en la ciudad de MendozaMarcelo Aguilar - La Nación
Cuarta marcha federal por la educación pública universitaria
Cuarta marcha federal por la educación pública universitariaSoledad Aznarez
Las banderas argentinas fueron uno de los símbolos más elegidos por los manifestantes durante la marcha
Las banderas argentinas fueron uno de los símbolos más elegidos por los manifestantes durante la marchaSoledad Aznarez
No solo se manifiestan docentes y estudiantes de las diferentes universidades públicas, sino también sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones políticas asociadas a la izquierda y al peronismo; la CGT dijo presente
No solo se manifiestan docentes y estudiantes de las diferentes universidades públicas, sino también sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones políticas asociadas a la izquierda y al peronismo; la CGT dijo presentePrensa CGT
"Yo defiendo la universidad pública", reza uno de los carteles durante la marcha en reclamo por el financiamiento universitario
"Yo defiendo la universidad pública", reza uno de los carteles durante la marcha en reclamo por el financiamiento universitario Soledad Aznarez
Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo pidiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial
Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo pidiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarialSoledad Aznarez
Esta es la cuarta marcha federal universitaria que se convocó en el gobierno de Milei
Esta es la cuarta marcha federal universitaria que se convocó en el gobierno de MileiSoledad Aznarez
Muchos jóvenes se congregaron desde las 13 en Plaza de Mayo
Muchos jóvenes se congregaron desde las 13 en Plaza de MayoSoledad Aznarez
Distintas columnas llegaron a la plaza esta tarde, donde se realiza el acto central desde las 17
Distintas columnas llegaron a la plaza esta tarde, donde se realiza el acto central desde las 17Nicolás Suárez
Piden más fondos que garanticen el funcionamiento de las casas de estudio públicas y un aumento salarial para los docentes
Piden más fondos que garanticen el funcionamiento de las casas de estudio públicas y un aumento salarial para los docentesSoledad Aznarez
Por las diferentes calles avanzaron los gremios, que irrumpieron con su propia música, bombos y banderas. “Patria sí; colonia, no”, cantaba quién tomó el micrófono
Por las diferentes calles avanzaron los gremios, que irrumpieron con su propia música, bombos y banderas. “Patria sí; colonia, no”, cantaba quién tomó el micrófonoSantiago Filipuzzi
Manifestantes se acercan a Plaza de Mayo
Manifestantes se acercan a Plaza de MayoRodrigo Néspolo
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron a la marcha como “completamente política”
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron a la marcha como “completamente política”Rodrigo Néspolo
Mayra Mendoza, en la cuarta marcha universitaria federal
Mayra Mendoza, en la cuarta marcha universitaria federalSoledad Aznarez
"¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo?", decía otra de las consignas
"¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo?", decía otra de las consignasRodrigo Néspolo
Margarita Stolbizer dijo presente
Margarita Stolbizer dijo presente Soledad Aznarez
"Soy hija de obreros y futura profesional", escribió una joven presente en la manifestación
"Soy hija de obreros y futura profesional", escribió una joven presente en la manifestaciónSantiago Filipuzzi
Fuertes críticas a la administración de Milei durante la marcha universitaria
Fuertes críticas a la administración de Milei durante la marcha universitariaSantiago Filipuzzi
El senador nacional Wado de Pedro también participó de la movilización
El senador nacional Wado de Pedro también participó de la movilizaciónSantiago Filipuzzi
Marcha en defensa de la educación pública en la ciudad de Mendoza
Marcha en defensa de la educación pública en la ciudad de MendozaMarcelo Aguilar - La Nación
Los manifestantes en la ciudad de Mendoza salieron desde la UNCuyo, atravesaron el Parque General San Martín hasta llegar a Plaza Independencia
Los manifestantes en la ciudad de Mendoza salieron desde la UNCuyo, atravesaron el Parque General San Martín hasta llegar a Plaza IndependenciaMarcelo Aguilar - La Nación
"La verdadera libertad te la da la educación", decía otro de los carteles
"La verdadera libertad te la da la educación", decía otro de los carteles Marcelo Aguilar - La Nación
Defensa de la universidad pública en la ciudad de Mendoza
Defensa de la universidad pública en la ciudad de MendozaMarcelo Aguilar - La Nación
En Posadas, Misiones, un joven reclama por la ley de financiamiento universitario
En Posadas, Misiones, un joven reclama por la ley de financiamiento universitarioSixto Fariña
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. La marcha de hoy medirá la fuerza del reclamo de financiamiento frente a la negativa del Gobierno
    1

    Así será la marcha universitaria que medirá la fuerza del reclamo de financiamiento frente a la negativa del Gobierno

  2. Gendarmería rescató a una tortuga terrestre de patas rojas
    2

    Fauna en extinción: Gendarmería rescató a una tortuga terrestre de patas rojas que era trasladada adentro de una olla

  3. Qué se sabe de Analía Corte, la mujer de 52 años que buscan desde el viernes en Bariloche
    3

    Qué se sabe de Analía Corte, la mujer de 52 años que buscan desde el viernes en Bariloche

  4. Cuáles son las calles afectadas por la Marcha Federal Universitaria
    4

    Mapa de cortes y calles afectadas por la Marcha Federal Universitaria