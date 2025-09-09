La familia de un niño misionero con leucemia busca apoyo para su tratamiento en el exterior

En 2021, la vida de la familia Rzesniowiecki, oriunda de la provincia de Misiones, cambió para siempre. A los 4 años, Santino fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, una de las formas más agresivas de cáncer infantil. Desde entonces, su vida ha sido una batalla incansable entre hospitales, tratamientos y la esperanza de una cura.

Hoy, con tan solo 7 años, Santino necesita ayuda para costear su tratamiento en el exterior.

Luego de agotar todas las opciones de tratamiento disponibles en Argentina, sus padres —Natalia Soledad Rodríguez y Erico Oscar Rzesniowiecki— tomaron una decisión desesperada pero valiente: llevar a su hijo hasta Singapur, donde recibió dos trasplantes de médula ósea, el último a partir de células de un cordón umbilical.

Sin embargo, tras el segundo trasplante, Santino desarrolló una grave complicación: enfermedad veno-oclusiva hepática, una afección severa del hígado que requiere atención médica urgente, especializada y muy costosa.

Un camino de esperanza… y de lucha económica

La familia enfrenta actualmente una deuda importante ya que aún necesitan recaudar aproximadamente unos 100 millones de pesos argentinos para cubrir el tratamiento, la estadía en Singapur y los pasajes de regreso a casa.

“La salud de Santino es lo primero, pero la carga económica es enorme y solos no podemos”, cuenta su mamá, Natalia, desde el otro lado del mundo.

Santino Rzesniowiecki se sometió a dos trasplantes

Cada gesto cuenta

Para recaudar fondos, la familia impulsa una campaña en redes sociales bajo el lema #AmorPorSantino, donde comparten el día a día de su recuperación, organizan rifas solidarias, reciben el apoyo de influencers, y ahora también, desde Posadas - Misiones, se está gestando una peña solidaria con músicos locales.

En Singapur, a través de la plataforma Give Asia, también lanzaron una colecta, aunque reconocen que sin redes de apoyo locales, es difícil llegar a más personas.

Cómo ayudar a Santino

Seguí la campaña en Instagram: @AmorPorSantino

Cuenta para colaborar:

Nombre del titular: Erico Oscar Rzesniowiecki

CUIL: 20-31105143-2

N° de cuenta (CA $): 00020007525173

Alias: AMORPORSANTINO.ARG