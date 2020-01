Cómo seguirá en la Justicia el caso del "cordero volador"

Nelson Fernández SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2020 • 20:54

PUNTA DEL ESTE.- El caso del "cordero volador" se va apagando. No hay indicio de delito, ni hay "cuerpo del delito"; no quedó nada del cordero asado una noche de enero.

Quedan los videos que escandalizarona unos por la arriesgada maniobra, sorprendieron a otros por la puntería del lanzamiento, e indignaron a otros tantos defensores de la causa animalista.

Queda también una investigación de las autoridades aeronáuticas, otra de la Fuerza Aérea y además un expediente abierto en la Fiscalía de Maldonado, el departamento que abarca Punta del Este, José Ignacio y otros balnearios.

"No habrá acciones hasta el 3 de febrero cuando vuelva de mi licencia", dijo la fiscal Carolina Dean a LA NACION cuando se le consultó sobre versiones de la posible detención de un involucrado.

En la tarde del jueves circuló en Punta del Este una versión respecto de que el piloto del helicóptero iba a ser conducido por la Policía para declarar en la Fiscalía, pero la responsable de esa oficina descartó esa posibilidad. "No he dispuesto eso y no tocaré el expediente hasta el retorno a la oficina, y creo que no amerita que otra fiscal de turno se encargue del caso, porque no hay una gravedad como para priorizar sobre otros" que aparecen como urgentes.

La "feria judicial" anual uruguaya es enero y eso afecta a las sedes de la zona del este, porque siempre se genera una acumulación de casos puntuales de verano.

La fiscal Dean trabajó incluso en sus primeros días de vacaciones para dejar encauzado el despacho, pero ya entró en licencia. "Dispuse medidas y pedí información y tomaré eso al regreso, pero en apariencia puede haber alguna falta pero no aparece una figura de delito grave", dijo la fiscal para explicar por qué cree que no seguirá la investigación con la fiscal de turno.

Tanto el empresario argentino Federico Álvarez Castillo que organizó el asado en el complejo de verano donde alquilaba, como el protagonista del estrambótico caso, "Pacha" Cantón, prefieren que todo se diluya.

Todo comenzó en la organización de un asado de enero. Álvarez quiso cocinar un cordero en José Ignacio. "Pacha" tenía uno para faenar en su chacra, le avisó que se lo llevaba temprano y lo hizo en un helicóptero suyo; se posó encima de la piscina, avisó que llegaba la mercadería y, cuando estaban filmando con un teléfono, lo dejó caer en picada. Álvarez se zambulló a la pileta, lo sacó de ahí, lo lavaron, adobaron y cocinaron. A fuego lento. Por la noche, lo comieron.