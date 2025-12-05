Así funcionan los servicios el feriado del lunes 8 de diciembre: qué pasa con los trenes, subtes y bancos

Este lunes 8 de diciembre es feriado nacional inamovible, por conmemorarse el Día de la Inmaculada concepción de María, y tal como ocurre en este tipo de jornadas, es preciso saber cómo es el funcionamiento de los diferentes servicios durante el día.

Cómo funcionan los servicios en el feriado del lunes 8 de diciembre

En líneas generales, este lunes cuenta con las características de domingo o feriado. Así es el funcionamiento y limitaciones de los servicios públicos durante la jornada de asueto:

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas en esta jornada.

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán en esta jornada. Colectivos : funcionarán con frecuencia reducida .

: funcionarán con . Subte y Premetro : tendrán el horario de domingo , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea.

y : tendrán el , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea. Trenes : hoy todas las líneas tienen el cronograma de domingos y feriados.

: hoy todas las líneas tienen el cronograma de domingos y feriados. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas este viernes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos , y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

: las sucursales bancarias permanecerán cerradas este viernes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y estarán disponibles las herramientas online como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Supermercados: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

Escuelas : sus puertas están cerradas por el feriado.

: sus puertas están cerradas por el feriado. Recolección de residuos: el servicio funciona de manera habitual.

el servicio funciona de manera habitual. Estacionamiento en CABA : estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tendrá vigencia.

: estará donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Peajes: los peajes funcionarán como fin de semana, y tendrán como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

Por qué es feriado este lunes 8 de diciembre

El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es una festividad litúrgica del catolicismo que celebra el dogma de la Virgen María concebida sin pecado original. Su pureza desde el primer instante fue proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, Roma, ante cientos de obispos y miles de fieles.

Todos los feriados que quedan en 2025

A continuación, el listado de los asuetos que quedan en los últimos días del año:

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)