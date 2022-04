La fulminante crítica de la madre de Chano a los consejos para consumir drogas de la Municipalidad de Morón

Marina Charpentier, la mamá del cantante Chano, no pudo ocultar su indignación al ser consultada por el polémico folleto que la Municipalidad de Morón repartió durante un festival y en el que se brindan consejos de cómo consumir droga: “Esto es intencional porque nos quieren pobres, nos quieren brutos, nos quieren enfermos”.

“Está conducido a que la gente no piense; que las personas estén estupidizadas, sin estudiar, sin trabajar, en un estado en el que no puedan pensar para que ellos puedan conservar el poder”, agregó la mujer, tajante, en diálogo con radio Mitre.

“Me parece de terror, siniestro, pero sobre todo me parece una barbaridad y elijo esa palabra porque viene de barbarie”, dijo Charpentier y apuntó: “Ese folleto es lo mismo que decir dróguense, consuman, nosotros no tenemos problema”.

Para la madre del cantante - que debió ser tratado en varias oportunidades por su problema con el consumo de las drogas - la entrega de un panfleto de este tipo “es una locura, pero a mí no me extraña porque creo que es coherente con el mensaje de este Gobierno, es coherente con lo que no hacen para que los jóvenes dejen de consumir y entiendan el problema de lo que es la droga, el veneno que es”.

“¿Usted está loco?”

Cuando Marina se enteró de la existencia de este folleto entregado por la comuna de Morón contó que tuvo ganas de ir hasta la puerta de la municipalidad para enfrentar al intendente Lucas Ghi y decirle: “¿Usted está loco? ¿Usted me está cargando? ¿Usted dice que hay que tomar de a poquito la cocaína?”.

La fulminante crítica de la madre de Chano al consejo sobre el consumo de drogas de la Municipalidad de Morón, a cargo del intendente Lucas Ghi

Charpentier agregó: “Es mentira que quieren combatir esto. Esto es la naturalización del consumo, es la previa a la legalización”. “La indignación que me genera cuando hay tantas madres unidas tratando de que las ayuden para que sus hijos dejen de consumir. Yo, que he sufrido, me pregunto quién fue el vendedor de mi hijo”, dijo la mujer, y sentenció, contundente: “Un dealer es un sicario, es una persona que va a matar a alguien”.

“El gobierno sabe quiénes son los dealers, saben donde los encuentran como paso con la droga envenenada. Todo el mundo es cómplice de que se venda la droga. Me parece un horror, muy triste, dramático”, prosiguió la mujer, visiblemente afectada. Y se refirió al consumo de drogas, a la adicción, como “una enfermedad familiar”.

Respecto a la salud de Chano, la mujer comentó que está bien, que se fue a hacer un chequeo general en Puígari y que “le dio todo bien por suerte”. “La adicción es una enfermedad crónica. Un adicto puede estar bien hoy y mañana no. Él la batalla la libra diariamente”, cerró.