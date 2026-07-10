La función que millones usan todos los días y que la Unión Europea quiere desactivar en Facebook e Instagram

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) advirtió este viernes a Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, que deberá modificar aspectos centrales del diseño de sus plataformas o enfrentará una multa que podría alcanzar el 6% de su facturación anual global.

La Comisión Europea informó que llegó a esa conclusión tras una investigación de dos años realizada en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la normativa que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a evaluar y reducir los riesgos asociados a sus servicios.

Según las conclusiones preliminares de Bruselas, Meta no evaluó adecuadamente los riesgos de adicción vinculados con algunas de las funciones más características de sus redes sociales, como la reproducción automática de contenidos, el desplazamiento infinito y los sistemas de recomendaciones altamente personalizadas.

Los reguladores sostienen que herramientas como los reels y las historias de Facebook e Instagram pueden fomentar un uso excesivo o compulsivo de las plataformas, especialmente entre adolescentes y niños.

“Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales”, afirmó Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

La funcionaria señaló que, a juicio de la Comisión, el diseño actual de las aplicaciones resulta “demasiado adictivo” y requiere modificaciones. Entre los cambios analizados figuran la desactivación por defecto de funciones como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, la incorporación de pausas efectivas para limitar el tiempo de pantalla y una reducción del peso que tienen los algoritmos orientados a maximizar la interacción de los usuarios.

La Comisión también cuestionó las herramientas que Meta implementó para intentar reducir estos riesgos. Según el organismo, los límites de uso pueden desactivarse con facilidad y los controles parentales requieren conocimientos técnicos, tiempo y esfuerzo que limitan su efectividad.

La investigación se desarrolla en un contexto de creciente preocupación internacional por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores. En varios países ya se discuten o implementan restricciones de acceso para adolescentes y niños.

Meta rechazó las acusaciones.

“No estamos de acuerdo con estas conclusiones preliminares, que no tienen debidamente en cuenta las importantes medidas que hemos adoptado para proteger a los adolescentes”, afirmó Ben Walters, vocero de la compañía.

La empresa destacó que durante la investigación puso en marcha las denominadas “cuentas para adolescentes”, que incorporan medidas automáticas de protección y ofrecen a los padres herramientas para limitar el tiempo de uso y restringir el acceso nocturno a Instagram.

La compañía aseguró además que continuará colaborando con los reguladores europeos.

La presión sobre Meta no se limita a Europa. El mes pasado, la empresa no logró que fueran desestimadas demandas impulsadas por fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos, que sostienen que Facebook e Instagram fueron diseñadas para generar dependencia en los menores.

Los cuestionamientos de Bruselas son similares a los formulados en febrero contra TikTok, cuando la Comisión Europea también exigió cambios en mecanismos considerados capaces de incentivar un uso excesivo de la aplicación.

De manera paralela, el organismo europeo mantiene abiertas otras investigaciones sobre Meta. Una de ellas analiza los llamados “efectos de madriguera de conejo”, un fenómeno por el cual los algoritmos de recomendación pueden conducir a los usuarios a consumir durante largos períodos contenidos cada vez más similares. Otra apunta a determinar si la empresa hace lo suficiente para impedir el acceso a sus plataformas de menores de 13 años.

Meta tiene ahora la posibilidad de responder a las conclusiones preliminares antes de que la Comisión Europea adopte una decisión definitiva en los próximos meses.

Mientras tanto, Bruselas espera para la próxima semana un informe de expertos que podría abrir el camino a una eventual prohibición de las redes sociales para adolescentes en toda la Unión Europea, una iniciativa que, según medios europeos, podría ser presentada formalmente por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el estado de la Unión previsto para septiembre.

Con información de Reuters y AFP.