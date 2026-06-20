El nuevo aviso visual de conexión de WhatsApp que revoluciona a los usuarios

WhatsApp no deja de sorprender con las actualizaciones que implementa de forma constante para optimizar la experiencia de sus millones de usuarios activos a nivel global. En esta oportunidad, la aplicación de mensajería líder se encuentra en pleno diseño de una sutil pero significativa modificación visual que transformará por completo la manera en la que interactuamos. Se trata de la incorporación de un pequeño indicador luminoso que revelará la disponibilidad inmediata de las personas.

La plataforma de mensajería líder se encuentra en pleno diseño de una sutil pero significativa modificación visual que transformará por completo la manera en la que interactuamos (Fuente; Pexels)

Se trata de un punto verde que se ubicará directamente sobre la foto de perfil de aquellos usuarios que se encuentren conectados en tiempo real. Esta característica, descubierta recientemente por el portal especializado WaBetaInfo en la versión de prueba 2.26.24.5 para el sistema operativo Android, adopta un modelo estético y funcional que ya es popular en otros entornos digitales de Meta, como Instagram y Messenger, lo que facilita el reconocimiento del estado de un contacto sin rodeos.

Hasta el momento, la única forma de verificar la actividad de alguien requería obligatoriamente ingresar a la ventana de conversación y aguardar unos segundos para ver si figuraba la leyenda correspondiente debajo de su nombre. Con esta inminente renovación, el proceso será mucho más ágil y dinámico, lo que permite divisar la disponibilidad de un vistazo rápido. No obstante, es fundamental señalar que este cambio respetará estrictamente las decisiones de privacidad individuales. El círculo verde solo resultará visible si el contacto posee habilitada la opción que permite a terceros visualizar su estado de conexión. Aquellos que hayan optado por ocultar su última hora de ingreso o su actividad actual permanecerán totalmente invisibles ante esta nueva herramienta visual de la aplicación.

En cuanto a la ubicación precisa de este elemento, los desarrolladores decidieron colocarlo provisionalmente en la pantalla de información del chat, es decir, el apartado que se despliega al presionar sobre el nombre o el retrato de un usuario dentro de un diálogo interactivo. No estará presente, al menos por ahora, en el listado general de conversaciones ni en el fondo del chat cotidiano.

Esta novedad forma parte de una reestructuración mucho más profunda denominada “Contacts hub” o centro de contactos. Esta futura sección centralizada agrupará en un único espacio a los miembros más activos o con interacciones recientes, lo que permite ordenarlos por orden alfabético o según su conectividad actual. Aunque este centro operativo sigue en etapa de diseño, la empresa optó por adelantar el indicador estético para preparar el terreno visual de manera ideal.

Por el momento, la firma tecnológica no estableció una fecha oficial para el desembarco masivo de la función en la variante tradicional. El despliegue se está realizando de manera paulatina entre los usuarios que forman parte de WhatsApp Beta, el programa de testeo oficial que asiste permanentemente a Meta para evaluar el rendimiento general, corregir fallas técnicas imprevistas y recolectar valiosas sugerencias antes del lanzamiento definitivo.

A la par de esta modificación, el servicio de mensajería experimenta con otras herramientas revolucionarias que llegarán próximamente, tales como la programación automática de mensajes con horario preestablecido, el envío de textos efímeros de visualización única en dispositivos iOS y un widget externo para grabar audios instantáneos desde el menú principal del teléfono móvil inteligente.