La herencia papal: Luján exhibe la vestimenta y la excepcional ofrenda que León XIV dejó a la Virgen

LA PLATA.- Las emblemáticas casulla y mitra celestes y blancas que utilizó León XIV durante la multitudinaria misa por la Caridad celebrada en Luján el miércoles pasado ya se exhiben para los peregrinos que visitan la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Junto a esas prendas también puede observarse la rosa de oro que el Santo Padre ofrendó a la Virgen. El vínculo de León XIV con esa advocación mariana es especial: Robert Francis Prevost fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, fecha en la que la Iglesia argentina celebra a Nuestra Señora de Luján.

El propio pontífice hizo referencia a esa coincidencia al finalizar la homilía, cuando se dirigió directamente a la Virgen: “Madre de Luján, mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta”, expresó durante la ceremonia de la ofrenda floral.

El papa León XIV pasa frente a una imagen de Nuestra Señora de Luján durante su última misa en el país Juan Ignacio Roncoroni - EFE

La casulla fue confeccionada por las hermanas Alejandra y Guadalupe, dos monjas de clausura que aceptaron el desafío de elaborar una vestimenta especialmente diseñada para la celebración.

“Pensamos esta casulla para envolver a León con las virtudes sanadoras de la Virgen, para que ella lo acompañe y bendiga en su ministerio”, contaron a LA NACION las religiosas, responsables del diseño, la confección y el bordado de la pieza.

La casulla celeste y blanca que usó León XIV

En Luján tuvieron además la oportunidad de saludar personalmente al Papa. “Lo vimos antes de que se revistiera con la casulla y los ornamentos. Nos dio la mano, nos dijo: ‘Gracias’ y sonrió”, recordaron.

Las religiosas trabajaron sobre moldes enviados desde el Vaticano. La intención fue destacar los colores y símbolos vinculados con la Virgen de Luján y, al mismo tiempo, crear una prenda liviana que evocara visualmente el movimiento de la bandera argentina.

“A nuestra comunidad, las Carmelitas Descalzas de Luján, nos alegró mucho que todos los argentinos se hayan sentido representados en esta casulla. El Papa era un argentino más: cuando se movía era como ver flamear la bandera, con la Virgen entronando al Santo Padre”, señalaron.

La casulla y la mitra celeste y blanca que donó León XIV ya se exhiben al público en Luján

León XIV había llegado a la celebración vestido de blanco. Minutos después apareció en el altar con la casulla celeste y blanca, bordada en dorado con la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Debajo vistió un alba blanca y completó el conjunto con el palio y la mitra.

El color celeste fue uno de los detalles que más llamó la atención de los fieles. En las celebraciones anteriores de la gira, el pontífice había utilizado principalmente tonos blancos, dorados y ocres. En la liturgia católica, las vestiduras suelen responder a los colores establecidos para cada tiempo litúrgico o celebración.

Los carmelitas descalzas confeccionaron la casulla que vistió León XIV en la celebración de Luján

La casulla fue elaborada en Luján con telas donadas por la casa de sedas Minué. Se confeccionó con crep marroquén en los sectores celestes y un galón blanco de raso italiano bordado con hilos de oro.

“Ellos nos dieron las telas. Las mandamos al Vaticano para que las aprobaran”, relataron las monjas.

El bordado del galón blanco, tanto en la parte delantera como en la trasera, incluye espigas de trigo y racimos de uvas. En el frente aparece la imagen de la Virgen de Luján y, en la parte posterior, la tradicional rayera.

El papa León XIV durante la misa en Luján Juan Ignacio Roncoroni - EFE

“Se exhibe en la basílica”, explicaron las religiosas.

La mitra no fue confeccionada por ellas, sino por otra congregación local.

En el museo del santuario ya se conservan algunas de las prendas utilizadas por el papa Francisco y posteriormente donadas. A ese patrimonio se incorporarán también la casulla y la mitra utilizadas durante la celebración en Luján.

En el museo del santuario ya se encuentran las prendas utilizadas por el papa Francisco, que fueron donadas por León XIV Rodrigo Néspolo

“Una vez que se completen las validaciones institucionales, podremos exponerlas”, confirmaron fuentes del Arzobispado de Mercedes-Luján.

En el Museo del Transporte, situado sobre la Plaza Belgrano, también se conserva el papamóvil construido para la visita de Juan Pablo II y el colectivo de la línea 501 que el pontífice polaco eligió para desplazarse por esta ciudad en 1982.

Las carmelitas responsables de la casulla son conocidas en Luján por sus trabajos textiles. Con frecuencia reciben encargos de distintas piezas religiosas y, además, confeccionan cada año el manto que luce la Virgen de Luján.

El traje de Nuestra Señora de Luján se cambia todos los años Arquidiócesis de Mercedes-Luján

“Ellas son las que confeccionan el manto de la Virgen cada año”, señalaron desde el municipio.

La vestimenta utilizada por León XIV fue realizada ad honorem. Después de dedicar un mes completo al trabajo encargado para la visita papal, las monjas retomaron sus tareas habituales. Por estos días elaboran pan dulce, una de las actividades que les permite sostener económicamente a la comunidad religiosa.